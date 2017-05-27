إجازة العيد في السعودية 13 يوماً و5 ساعات دوام رمضان

حددت وزارة الخدمة المدنية السعودية ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان الجاري لجميع الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة بخمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
وأوضحت الوزارة أمس الجمعة أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام لمدة 13 يوماً، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 رمضان 1438 على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8 شوال 1438، حسبما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الإجازات في الخدمة المدنية.
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