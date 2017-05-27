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سياسة واقتصاد

أجيليتي الكويتية تتوصل لتسوية "شاملة" مع أمريكا مقابل 95 مليون دولار

أريبيان بزنس
السبت، 27 مايو 2017
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أجيليتي الكويتية تتوصل لتسوية "شاملة" مع أمريكا مقابل 95 مليون دولار
شعار شركة أجيليتي الكويتية للإمداد والتموين.

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية يوم الجمعة إنها توصلت إلى "تسوية شاملة" للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة الأمريكية لتوريد المواد الغذائية التي كانت طرفا فيها بين عامي 2003 و2010 على أن تدفع 95 مليون دولار.

ووفق رويترز، قالت أجيليتي في بيان "فيما يختص بالإجراءات المدنية، وافقت الشركة على دفع 95 مليون دولار أمريكي نقدا. إضافة إلى ذلك، اتفق كل من أجيليتي والحكومة الأمريكية على التنازل المتبادل عن كافة المطالبات التعاقدية بينهما والناشئة عن عقود توريد المواد الغذائية".

 

وأعلنت الشركة الكويتية سابقا أنها وافقت على "الادعاء بفعل غير مادي" يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولارا، وهو ما سيتطلب منها إرجاع هذا المبلغ إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.

 

وتضمنت هذه العقود، التي امتدت لسبع سنوات، حوالي 200 ألف فاتورة للحكومة الأمريكية بقيمة قدرت بأكثر من 8.6 مليار دولار.

 

وتشمل التسوية بموجب هذه الاتفاق "حل كافة المسائل القانونية الناتجة عن هذه العقود مع الحكومة الأمريكية والتي تتعلق بموظفي أجيليتي ومديريها ومسؤوليها وشركاتها التابعة. تكون بنود التسوية مشروطة بموافقة المحكمة النهائية" وفقا لبيان الشركة.

 

كما ستسمح هذه التسوية لأجيليتي "باستئناف العمل على العقود الحكومية الأمريكية من جديد".

 

وأكدت وزارة العدل الأمريكية اتفاق التسوية.

 

تعمل أجيليتي المدرجة في الكويت ودبي في إنشاء وإدارة المخازن وتأجيرها وتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية من خلال ما يزيد على 500 مكتب في أكثر من 100 دولة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

 

وكانت أجيليتي تجري محادثات لتسوية اتهامات بالتلاعب في أسعار عقود إمدادات للجيش الأمريكي في العراق والكويت والأردن. وكانت الكويت قاعدة رئيسية للامدادات اللوجيستية للقوات الأمريكية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

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