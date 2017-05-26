شركات القطاع الخاص تتذمر من إتاحة حرية تنقل السعوديين من منشأة لأخرى وتتيحه للأجانب

قال مسؤول كبير في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنه مستغرب من تذمر بعض شركات القطاع الخاص في المملكة من حرية تنقل المواطنين من منشأة إلى أخرى.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أحمد قطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية إن الكثير من الشركات تتيح ذلك للأجانب في حين تشتكي عندما يحدث بين السعوديين، رغم أن هذه التنقلات تصنع التنافس المحمود في سوق العمل وتحقق الكثير من الفوائد.

وكشف "قطان" عن توجه وزارة العمل أن يتولى القطاع الخاص مسؤولية التفتيش على المؤسسات والشركات المخالفة.

وقال إن هناك تصنيفاً للكثير من القطاعات ودمجاً وفصلاً لبعض المهن والوظائف، مؤكداً أن قطاع وكلاء الأدوية يعتبر أحدث القطاعات التي تم فصلها بلوائح وأنظمة مستقلة.

وكشف أن نطاقات ارتفع ليصبح 75 نشاطاً، حيث تم استحداث أربعة نطاقات جديدة، بما فيها نشاط وكالات الأدوية، بفصلهم عن نطاق تجارة التجزئة والجملة.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.