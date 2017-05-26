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سياسة واقتصاد

مواقع إلكترونية في السعودية تنافس الهايبر ماركت قبل رمضان

أريبيان بزنس
الجمعة، 26 مايو 2017
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مواقع إلكترونية في السعودية تنافس الهايبر ماركت قبل رمضان

دخلت مواقع التسوق الإلكتروني في السعودية على خط بيع متطلبات شهر رمضان لتنافس بشدة الهايبر ماركت للفوز بالنصيب الأعلى من البيع كما أسهمت القوة الشرائية المتزايدة هذا العام في ارتفاع حدّة التنافس بينهما. 

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن البيع عبر مواقع التسوق الإلكتروني لم يقتصر على المقتنيات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والموضة، بل أدخلت هذا العام متطلبات شهر رمضان في خطوة جديدة تضاف إليها.

 

وأسهمت القوة الشرائية التي استبقت شهر رمضان المبارك إلى ارتفاع حدّة التنافس بين المواقع الإلكترونية والمستودعات المتخصصة لبيع المواد الغذائية والهايبر ماركت للفوز بالنصيب الأعلى من البيع في ظل الإقبال المتزايد.

 

وشهدت بعض الأصناف انخفاضاً قوياً في أسعارها رغم وفرتها وكثرة الطلب عليها، وأرجع نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية والصناعية بجدة واصف كابلي انخفاضها إلى توافر كميات كبيرة لدى الموزعين، ويأتي خفض الأسعار لتصريفها.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن "كابلي" قوله إن إرجاع البدلات إلى موظفي الدولة -الشهر الماضي- أنعش السوق. وبالمقارنة مع العام الماضي، فإن هناك ارتفاعاً في القيمة الشرائية هذا العام الذي تعتبر فيه الأسعار تنافسية.

 

وأضاف "كابلي" أن أسباب هبوط الأسعار وانخفاضها إلى مستوى مخيف، هي التعاقدات التي أبرمها التجار ووكلاء بعض السلع بكميات كبيرة، وكذلك نزول ماركات أخرى منافسة، الأمر الذي اضطرهم إلى تصريفها بأسعار ربحية أقل نظرا لتكدسها.

 

وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة إن سبب الإقبال على المستودعات والمواقع الإلكترونية هو ارتفاع الأسعار في الهايبر ماركت التي تطالب الوكلاء بمبالغ مالية لدخول الأصناف (كود) إلى مقراتها تصل إلى 5 آلاف ريال لبعض الأصناف، وكذلك مبالغ مالية لوضعها على رفوفها، وسداد الوكلاء يتم بعد ثلاثة أشهر، بينما المستودعات والمواقع الإلكترونية لا توجد فيها تلك التكاليف.

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