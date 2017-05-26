شرطة دبي تطيح بعصابة احتالت على شركة اتصالات

كشفت شرطة دبي عن إلقاء القبض على أسيويين احتالوا على شركة اتصالات من خلال تقديمهم لمعاملات للحصول على خطوط وأجهزة ذكية بأسماء أشخاص مختلفين وباستخدام أوراق ووثائق مزورة بينها شهادات عمل.





ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي تلقت بلاغاً مفاده أن خمسة آسيويين قاموا بالاحتيال على شركة اتصالات، وذلك من خلال تقديمهم لمعاملات للحصول على خطوط الاتصالات مع أجهزة ذكية باستخدام وثائق مزورة.

وأضاف "المنصوري" أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل من قسم النصب والاحتيال وباشر بإجراءات البحث والتحري، حيث تم ضبط المتورطين في الواقعة، مشيداً بسرعة التحرك وإلقاء القبض على المتهمين المتورطين في الجريمة وهو ما يؤكد الجاهزية العالية والحرفية التامة في مكافحة الجريمة.

وأوضح العقيد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن الإدارة وفور تلقيها البلاغ عملت على إجراء عمليات البحث والتحري وتمكنت من التوصل إلى بيانات المتهم الخامس وتحديد مكان تواجده حيث ألقي القبض عليه بالسرعة المعهودة، وبالتحقيق معه أقر بقيامه بالبحث عن زبائن وجلبهم للمتهمين الأول والثاني والثالث مقابل الحصول على مبلغ 200 إلى 300 درهم مقابل كل زبون، وأقر المتهم الخامس أن المتهم الأول المدعو (ض،خ، ب) آسيوي كان يجمع أجهزة الهواتف الذكية بعد الحصول عليها من شركة اتصالات والتصرف بها، منوهاً في الوقت ذاته أن المتهم الرابع في القضية كان يقوم بنفس مهامه في جلب الزبائن للمتهم الأول.

ضبط الرابع

وأكد العقيد بوعصيبة أن فريق البحث والتحري توصل إلى مكان تواجد المتهم الرابع، وألقى القبض عليه وتم تفتيش مقر سكنه والعثور على شهادات رواتب مزورة وجهاز حاسب آلي "لاب توب" يستخدم في عمليات التزوير.

وأضاف أنه "بالتحقيق معه أفاد بأنه يقوم أيضاً بجلب الزبائن للمتهمين الأول والثاني والثالث على أن يحصل على مبلغ 300 درهم مقابل كل زبون، وأن المتهمين الثاني والثالث هما من يقومان بتسهيل إجراءات الزبائن للحصول على خط اتصالات وهاتف ذكي وذلك من خلال توفير بيانات مزورة عليها أختام شركات مختلفة".

وتابع العقيد بوعصيبة "وبعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات تم التوصل إلى مكان تواجد المتهمين الكائن في منطقة البراحة والقبض عليهم في نفس اليوم، وتم تفتيش مقر سكنهم والعثور على أختام لشركات مختلفة وشهادات رواتب مزورة عائدة للمتهم الأول".

وأضاف أنه وبالتحقيق مع المتهم الثاني أقر بأنه يقوم وبمساعدة من المتهم الأول بتزوير أوراق وشهادات عمل مذيلة بأختام لشركات مختلفة لا علاقة لها بمقدم المعاملة، وأن المتهم الأول هو العقل المدبر وهو من يحصل على تلك الأجهزة ويقوم ببيعها لمحل معين لخدمات الانترنت في منطقة ديرة، مقراً في الوقت ذاته أن المتهمين الرابع والخامس يقومان بجلب الزبائن للمتهم الأول ويحصلان على مبلغ مالي مقابل ذلك.