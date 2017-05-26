السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد 15 يوماً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الخميس، على نظام الضريبة الانتقائية وتقرر بدء العمل بالنظام اعتباراً من يوم غد السبت لمضي 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن مجلس الوزراء في قراره الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به.

فيما تقرر أن تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ.

ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء، تقرر بدء العمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشرته اليوم الجمعة.

وبعد الموافقة على النظام الداخلي في مجلس الوزراء، فإنه ووفقاً للإجراءات لم يتبقَ سوى خطوة واحدة على بدء تطبيق النظام هي إعلان وزير المالية موعد بدء تطبيق النظام ومن المتوقع أن تكون قريباً.

وكانت دولة قطر قد انتهت قبل أسابيع من إعداد النظام الداخلي للضريبة ولائحته التنفيذية، فيما صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج. كما انتهت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها لوزير المالية لاعتمادها.

وقالت صحيفة "سبق" يوم الإثنين الماضي إنه وفقاً للمعلومات، تواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل، التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لتنفيذ آلية تمنع محاولات تلاعب المتاجر في المملكة خلال الفترة الانتقالية، وتوقعات اتجاه التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات المشمولة بالضريبة لبيعها بالأسعار الجديدة بعد نفاذ النظام.

وكان الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشر مسودة النظام، وأجاب عن الكثير من الاستفسارات عن النظام في تفاعل ومبادرة لقيا استحسان الكثيرين.

وستفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية، حيث إن السلع المشمولة حالياً؛ هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه أو المدوّن على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص المُلزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.

وحدّد النظام جزاءات رادعة لكل محاولات الغش، ولمَن يخالف أو يتلاعب في تسديد الضرائب المستحقة، كما تجري ترتيبات وإجراءات تحكم الفترة الانتقالية للتطبيق، ووفقاً للمعلومات يتم حالياً التنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية لضمان الالتزام وعدم التلاعب.