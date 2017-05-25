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سياسة واقتصاد

قطر:"نسعى لعلاقات خليجية متينة لأننا نؤمن بأن مصالحنا ومصيرنا واحدة"

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
قطر:"نسعى لعلاقات خليجية متينة لأننا نؤمن بأن مصالحنا ومصيرنا واحدة"

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إن "الاختراق الأخير الذي حدث لوكالة الأنباء هو جريمة إلكترونية وفق كافة القوانين"، ونقلت رويترز أن قطر تهون من مخاوف شقاق مع دول الخليج العربية بسبب تصريحات "مفبركة"، وقال خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الدوحة "نسعى لعلاقات خليجية متينة لأننا نؤمن بأن مصالحنا ومصيرنا واحدة".

 

 وأشار إلى قوة علاقة قطر في دول الخليج، قائلاً: "نتمتع بعلاقات ودية وأخوية مع دول الخليج فمصيرنا واحد ونتأثر جميعنا بالأزمات التي تحيط بنا في المنطقة". منوهاً إلى ضرورة الوحدة بين الدول والتغلب على المشاكل.

 

وذكر أن قطر أجرت مناقشات إيجابية للغاية في الرياض بشأن العلاقات بين الدول الخليجية.

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