أرامكو تستثمر 6 ملايين ريال مع شركة سعودية ناشئة

أعلن برنامج بادر لحاضنات التقنية عن استثمار شركة أرامكو السعودية بمبلغ قيمته 6 ملايين ريال سعودي مع شركة التحكم الذكي أحد الشركات المحتضنة ببرنامج بادر لحاضنات التقنية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن هذه الخطوة غير المسبوقة بالاستثمار في تعظيم المحتوى المحلي تأتي من خلال الشراكة بين القطاع الخاص ورواد الأعمال حيث تعتبر شركة التحكم الذكي أحد المشاريع المتخرجة من برنامج بادر لحاضنات التقنية وتقوم شركة التحكم الذكي بتطوير وتصنيع نظام ذكي منخفض التكاليف للتحكم في المعدات الكهربائية وذلك باستخدام الشبكة الكهربائية للمنشأة من خلاله يمكن تركيب النظام في المنشآت القديمة وذلك لسهولة تركيبه دون الحاجة لأعمال الهدم والتكسير في المباني.

ويقدم هذا النظام الاقتصادي ثلاث خدمات أساسية، المنازل الذكية، نظام الترشيد الكهربائي حيث تصل نسبة الترشيد أكثر من 45 بالمئة من الاستهلاك، ونظام الإنذار المبكر للأعطال في المعدات ووحدات التكيف.

وقال نواف بن عطاف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر إن برنامج بادر يسعى بشكل مستمر لتقديم الخدمات في تطوير المنتج وتحويل الفكرة إلى مشروع مربح كما تم في شركة التحكم الذكي، لتتظافر الجهود بين برنامج بادر والشركات المحتضنة إلى شراكات إستراتيجية كما حصل تماماً بين شركة التحكم الذكي و شركة أرامكو السعودية بنسبة استثمار بلغت 25 بالمئة حيث تم تقييم شركة التحكم الذكي بقيمة 24 مليون ريال.

يُذكر أن برنامج بادر لحاضنات التقنية هو أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والذي تسعى من خلاله المدينة إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني كأحد مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.