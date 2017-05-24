السعودية تنشر مسودة ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوعين

(أربيان بزنس/ وكالات) - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة سيتم نشرها خلال الأسبوعين المقبلين وسيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن صالح الحماد مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية إنه سيتاح التسجيل للشركات الداخلة في تطبيق الضريبة بحسب اللائحة مع بداية الربع الرابع 2017.

وضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع المنشآت والمؤسسات التي تزيد إيراداتها على 375 ألف ريال بداية من يناير/كانون الثاني 2018.

وبحسب تقرير سابق لرويترز، كان مجلس التعاون الخليجي يخطط منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.