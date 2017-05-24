Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تنشر مسودة ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوعين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تنشر مسودة ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوعين

(أربيان بزنس/ وكالات) - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة سيتم نشرها خلال الأسبوعين المقبلين وسيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن صالح الحماد مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية إنه سيتاح التسجيل للشركات الداخلة في تطبيق الضريبة بحسب اللائحة مع بداية الربع الرابع 2017.

 

وضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.

 

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع المنشآت والمؤسسات التي تزيد إيراداتها على 375 ألف ريال بداية من يناير/كانون الثاني 2018.

 

وبحسب تقرير سابق لرويترز، كان مجلس التعاون الخليجي يخطط منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

 

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

البدء بتنفيذ اتفاقية الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية في دول الخليج

دول الخليج تعفي النفط والغاز من ضريبة القيمة المضافة وتترك الحرية لكل دولة في 4 قطاعات

ناصر السعيدي: ضريبة القيمة المضافة في الخليج قد ترتفع لـ 10﻿% خلال 5 سنوات

السعودية تعين شركة أمريكية للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الجزائر تشهد أطول ساعات صيام في العالم العربي والصومال أقصرها

الجزائر أطول ساعات صيام بالعالم العربي

3 سنوات سجنا لمشتري لوحة سيارة رقم "1" بأبوظبي

الإمارات: تقديم إقرار ضريبي بالقيمة المضافة كل 3 أشهر من قبل المكلفين

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بوهرنجر إنجلهايم تفتتح مصنعاً للأدوية البيولوجية على المستوى العالمي في الصين

"سيتا" تستكشف عالم تكنولوجيا الواقع المختلط في قطاع النقل الجوي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »