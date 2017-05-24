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سياسة واقتصاد

السعودية تبدأ تطبيق المرحلة الـ11 من برنامج حماية الأجور

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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السعودية تبدأ تطبيق المرحلة الـ11 من برنامج حماية الأجور

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور والتي تشمل المنشآت أقل من 80 عاملاً وحتى 11 عاملاً.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضحت الوزارة في بيان أنها ستبدأ اعتباراً من يوم 1 أغسطس/آب المقبل تطبيق المرحلة الحادية عشرة من برنامج حماية الأجور على المنشآت التي بها بين 79 عاملاً وحتى 60 عاملاً.

 

وأضافت الوزارة أن المرحلة الـ16 ستنطلق يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملاً وحتى 11 عاملاً، موضحة أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملاً سيتم تحديده في وقت لاحق.

 

ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

 

وكانت وزارة العمل قد بدأت بتطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف العام 1434هـ (منتصف 2013)، حيث طبق بمراحله الأولى على المنشآت التي تضم 3 آلاف عامل فأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم ألفي عامل فأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم ألف عامل فأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر، والخامسة على المنشآت التي تضم 320 عاملاً فأكثر، والسادسة على المنشآت التي تضم 240 عاملاً فأكثر، والسابعة على المنشآت التي تضم 170 عاملاً فأكثر، والثامنة على المنشآت التي تضم 130 عاملاً فأكثر، والتاسعة على المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر، والعاشرة التي تضم 80 عاملاً فأكثر.

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