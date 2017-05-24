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سياسة واقتصاد

الإمارات تحجب كافة المواقع الإعلامية القطرية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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الإمارات تحجب كافة المواقع الإعلامية القطرية

حجبت الإمارات كافة  مواقع الصحف القطرية، بالإضافة الى مواقع قنوات “الجزيرة”، وذلك بسبب تصريحات أمير قطر، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة. 


وكان الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قد حجبت  مواقع الإعلام القطرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك قنوات "الجزيرة" والمواقع الالكترونية للصحف القطرية، وفق صحيفة البيان.

 

وجاء الحظر السعودي على المنافذ الإعلامية القطرية بسبب تصريحات أمير قطر، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين.

 

وحاول مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الرياض تصفح أحد مواقع الإعلام القطرية دون جدوى.

 

وظهرت له رسالة، جاء فيها "عفوا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام".

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