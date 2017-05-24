دبي: إعلان أعلى 10 شركات في تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الاعلان عن الشركات الـعشرة التي حازت على أعلى تصنيف "A, A+ "ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تطويرها كإحدى المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات ااقتصادية دبي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد اطلق منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة الأولى من نوعها في المنطقة رسمياً بداية العام الجاري والتي من شأنها أن تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي كونها رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.

وذكر سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي أن خطة دبي 2021 تسعى إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45 في المئة بحلول عام 2021 ومن هنا تركز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجيتها على دعم هذا القطاع والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الكلي للدولة حيث يعتبر أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل.

و أكد سعادة عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن المنظومة تأتي امتداداً لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011.

وتهدف المنظومة إلى وضع إطار موحد وشامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص وتنمية قدرات الشركات المصنفة وجذب الاستثمارات إليها والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الجناحي أنه تم تحديد خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة حيث يتم منح فئة التصنيف وفقاً لخمسة محاور تتضمن: المحور التشغيلي والمالي الابتكار الذكي والحوكمة والتميز التوسع الخارجي والمسؤولية الاجتماعية.

وتمكنت 7 شركات من إحتلال قائمة 10 شركات صغيرة ومتوسطة الأعلى تصنيفاً في المنظومة /A+ /وهم ديمارا العالمية واي للتجارة العامة وباراماونت كومبيوتر سيستمز وبن طوق للسلامة ومكافحة الحريق وسامتيك وبيتا لتكنولوجيا المعلومات ودى سى برو انجنيرينج. وحققت الشركات المتبقية تصنيف //A/ وهم أر إس إيه لوجيستيكس واميتيك للخدمات الفنية والبرميل للطاقة.

وتتوزع أعلى 10 شركات صغيرة ومتوسطة تصنيفاً وفق ملكيتها كالتالي: خمسة شركات مملوكة لمواطني الدولة وخمسة مملوكة لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وتنقسم الشركات من إجمالي العشر شركات المصنفة حسب القطاعات حيث تضم 7 شركات من قطاع الخدمات و 2 من قطاع التجارة والأخيرة من قطاع الصناعة.

وتضم آلية عمل منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة كلا من: التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة في الموقع الإلكتروني من قبل الشركة المشاركة وتحديد موعد الزيارة الميدانية للشركة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحصول الشركة على التصنيف النهائي من خلال تقرير تفصيلي يتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين فضلا عن التصنيف الممنوح ساري المفعول لمدة عام من تاريخ منحه للشركة وهو قابل للتجديد وفقاً للخطوات السابقة.

وستقدم منظومة "تصنيف" مجموعة من الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة حسب فئات التصنيف منها برنامج تنمية القدرات والذي يضم برنامج استشارات المدراء التنفيذيين وبرنامج الحوكمة الرشيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وسلسلة ورش عمل لفرق الإدارة في الشركات المصنفة وبرامج تدريبية فيما تشمل الامتيازات أيضاً الدعم المالي ويضم برنامج التمويل وصندوق دعم الشركات الناشئة وحلول تمويلية بأسعار تنافسية وبرنامج التوسع الدولي والذي يضم معلومات عن أسواق التصدير وخدمات استشارية لدعم التصدير والمشاركة في معارض دولية ومحلية وبرنامج تأهيل المصدرين فيما تشمل المميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين المسار السريع الأولوية والسرعة في الدفع والأولوية في التعاقد والتوجيه والتوعية.