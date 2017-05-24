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سياسة واقتصاد

جنرال إلكتريك: اتفاق بمليار ريال مع دسر السعودية لتصنيع توربينات غاز بالمملكة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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جنرال إلكتريك: اتفاق بمليار ريال مع دسر السعودية لتصنيع توربينات غاز بالمملكة

وقعت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية اليوم الأربعاء اتفاق مشروع مشترك بقيمة مليار ريال (267 مليون دولار) مع شركة دسر السعودية للتنمية الصناعية المدعومة من الدولة لتصنيع توربينات غاز في مدينة الدمام شرق المملكة.

 

وقالت وكالة رويترز إن الاتفاق -الذي جرى الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي في الرياض- يأتي بعد إعلان جنرال إلكتريك عن صفقات أعمال بقيمة 15 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع ومن بينها مذكرات تفاهم.

 

ووقعت جنرال إلكتريك ودسر مذكرة تفاهم العام الماضي من المتوقع أن تسفر عن استثمارات للشركتين بحوالي 3.75 مليار ريال في عدة قطاعات في العام 2017.

 

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