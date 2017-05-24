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سياسة واقتصاد

السعودية: فواتير المياه لا تتجاوز 30% من القيمة الفعلية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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السعودية: فواتير المياه لا تتجاوز 30% من القيمة الفعلية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إن المياه واحدة من أهم الخدمات التي لابد أن تقدم للمواطنين وأن تقدم بجودة عالية واستدامة.

         

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، عن عبدالرحمن الفضلي إنه "لكي يتحقق هذا الهدف لابد أولاً الاستثمار المالي والاستثمار في التقنية والاستثمار في الصناعة والتخطيط المستقبلي والترشيد في استخدام المياه، مؤكدا على أن ترشيد المياه عامل مهم جداً يقع على كاهل المواطن فتكاليف المياه تزداد يوما بعد آخر ولابد من ترشيدها".

 

وأوضح الوزير أن فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30 بالمئة من القيمة الفعلية، لهذا يجب في قطاع المياه من تقليل التكلفة وأن ينظر إلى أن هناك شريحة من الناس قادرة أن تدفع وشريحة أخرى غير قادرة على الدفع.

 

وأضاف أنه لذلك ومن خلال برنامج #حساب_المواطن سيتعامل مع هذه الشريحة والتي لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع،  قائلاً "لذلك علينا ألا نعمم بدعم المياه للجميع".

 

وتتضمن وثيقة التوازن المالي للسعودية المعلن عنها نهاية العام الماضي رفع الدعم عن المياه، تدريجياً، حتى العام 2020 على أن يتم ذلك على دفعات.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في ديسمبر/كانون الأول 2015 تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي في المملكة التي تعمل على خفض الدعم الحكومي لقطاعات المياه والكهرباء والوقود.

 

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