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سياسة واقتصاد

الخدمة المدنية السعودية تطرح وظائف هندسية عبر نظام جدارة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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الخدمة المدنية السعودية تطرح وظائف هندسية عبر نظام جدارة

تعتزم وزارة الخدمة المدنية السعودية طرح عدد من الوظائف الهندسية ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438 /1439هـ في السادس من شهر رمضان المبارك المقبل.

 

وحددت الوزارة الثالث من رمضان موعداً أخيراً لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية التي ستخصص للرجال فقط، مشيرة إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة (رجال) كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف.

 

وكانت وزارة الخدمة المدنية طالبت في بيان لها يوم الجمعة الماضي الجهات الحكومية بسرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الهندسية في نظام احتياج على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لطرحها في نظام جدارة للخريجين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، كما حددته الخطة.

 

 

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