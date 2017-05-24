سفارة دمشق في عمان تستأنف اصدار الوثائق للسوريين وانباء عن مشاريع اسكان كبيرة

استأنفت طوابير الانتظار الطويلة ظهورها بشكل مفاجئ على بوابة السفارة السورية في العاصمة الاردنية عمان .

واعلن القسم القنصلي في سفارة دمشق عن استئناف اجراءات اصدار وتمديد الوثائق الخاصة بالقيود المدنية لرعايا الدولة السورية المقيمين في الاردن والخارج بحسب ما نقله موقع الراي اليوم .

ولم توضح سفارة دمشق خلفية الاجراء الجديد وكانت السفارة نفسها قد اعلنت وعلى نحو مباغت قبل ستة اسابيع تجميد كافة اجراءات تميد واصدار وثائق للسوريين الى اشعار آخر، فيما أشار بيان موجز على موقع السفارة على الإنترنت إلى أنه "تستمر السفارة بمنح جوازات ووثائف سفر جديدة حصراً. أما بالنسبة لتمديد الجوازات ووثائق السفر بموجب لصاقة (على نفس الجواز) فيتوقف العمل بها بشكل نهائي. كما تستمر السفارة باستلام باقي المعاملات القنصلية أصولاً."

واعتبر متابعون ان حكومة دمشق بدأت تشجع اللاجئين السوريين على العودة الى بلادهم في الوقت الذي برزت فيه مشاريع اسكان جماعية في مناطق بديلة علن منازل المواطنين السوريين التي تدمرت بسبب الحرب