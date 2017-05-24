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سياسة واقتصاد

بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي وتنشر جنودا لدعم الشرطة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي وتنشر جنودا لدعم الشرطة

نقلت سكاي نيوز عربية نبأ رفع بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي وتنشر جنودا لدعم الشرطة، وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من "خطير" إلى "حرج" ما يعني أن اعتداء جديدا بات وشيكاً، مشيرة إلى نشر جنود دعما للشرطة المسلحة.

وبعد الاعتداء في مانشستر الذي اودى بحياة 22 شخصا، قالت ماي "لا يمكننا ان نتجاهل فرضية أن تكون هناك مجموعة أكبر من الأفراد على ارتباط باعتداء مانشستر". 

وقالت ماي أيضا إن أفرادا من القوات المسلحة سيعززون الأمن في المواقع الرئيسية وقد يتم نشر عسكريين في مناسبات عامة مثل الحفلات والأحداث الرياضية.

وأوضحت رئيسة الحكومة البريطانية أن اللجنة المستقلة التي تحدد مستوى التهديد أوصت برفعه بعد قيام رجل عرفته الشرطة بأنه يدعى سلمان عبيدي بتفجير قنبلة بدائية الصنع في قاعة للحفلات ليل أمس الاثنين مع خروج الحضور من الحفل.

وقالت في بيان على التلفزيون عقب اجتماع للجنة مواجهة الأزمات بالحكومة "بناء على التحقيقات التي أجريت اليوم خلصنا إلى أنه ينبغي رفع مستوى التأهب في الوقت الراهن من حاد إلى حرج".

وتابعت تقول "يعني ذلك أن تقييمهم لا يقتصر فقط على زيادة احتمالات وقوع هجوم ولكن يشير إلى أن هجوما آخر قد يكون وشيكا".

وأضافت "الجهد المبذول على مدار اليوم كشف عن احتمال لا يمكن أن نتجاهله يفيد بوجود مجموعة أكبر من الأفراد على صلة بهذا الهجوم". 

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