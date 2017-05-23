البدء بتنفيذ اتفاقية الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية في دول الخليج

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الستة حيز النفاذ.

وقالت الأمانة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء إنها تلقت وثيقتي تصديق الإمارات على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.

وأضافت إن الإمارات هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة، واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة.

وبحسب تقرير سابق لرويترز، كان مجلس التعاون الخليجي يخطط منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.