الكشف عن هوية منفذ هجوم مانشستر الانتحاري

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء أن الرجل الذي قتل 22 شخصا في تفجير انتحاري بقاعة حفلات مزدحمة في مدينة مانشستر بشمال انجلتراهو سلمان عبيدي (22 عاما) فيما نقلت صحف بريطانية أنه ليبي الأصل ومولود في مانشتستر

وقال قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز للصحفيين "أستطيع أن أؤكد أن الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ العمل المروع الليلة الماضية هو سلمان عبيدي البالغ من العمر 22 عاما" مضيفا أنه لن يدلي بأي تصريحات أخرى تخص عبيدي في هذه المرحلة.