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سياسة واقتصاد

الكشف عن هوية منفذ هجوم مانشستر الانتحاري

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 23 مايو 2017
الكشف عن هوية منفذ هجوم مانشستر الانتحاري

 

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء أن الرجل الذي قتل 22 شخصا في تفجير انتحاري بقاعة حفلات مزدحمة في مدينة مانشستر بشمال انجلتراهو سلمان عبيدي (22 عاما) فيما نقلت صحف بريطانية أنه ليبي الأصل ومولود في مانشتستر

وقال قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز للصحفيين "أستطيع أن أؤكد أن الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ العمل المروع الليلة الماضية هو سلمان عبيدي البالغ من العمر 22 عاما" مضيفا أنه لن يدلي بأي تصريحات أخرى تخص عبيدي في هذه المرحلة.

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