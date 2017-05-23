الأرجنتين تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إعفاء حملة جوازات السفر العادية الصادرة عن دولة الإمارات من شرط الحصول المسبق على تأشيرة الدخول لجمهورية الأرجنتين وذلك ابتداء من 16 مايو الجاري.

وقال سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن المذكرة الدبلوماسية التي تلقتها الوزارة من نظيرتها الأرجنتينية تفيد بالإعفاء اعتبارا من 16 مايو الجاري مع إمكانية بقاء المواطنين من حملة جواز السفر العادي في الأراضي الأرجنتينية لمدة 90 يوما خلال الزيارة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح أن هذه المبادرة من الحكومة الأرجنتينية بالإعفاء تعكس المكانة الدولية التي أصبحت دولة الإمارات تتبوأها وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين وتفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات مستقبلا.

وأكد سعادته أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسعى من خلال تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهي تقديم خدمات متميزة للمواطن الإماراتي وإسعاده على اعتبار أنه الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة ويمثل الإعفاء من تأشيرات دول العالم جزءا منها.