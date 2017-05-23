السعودية تمنع الصلاة وسفر الإفطار داخل صحن المطاف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وجه مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود بإخلاء صحن المطاف من المصلين بداية من أمس الإثنين، وحتى نهاية شهر رمضان ومنع سُفر الإفطار داخل صحن المطاف.

وقالت صحيفة "الوطن"السعودية إن توجيهات الأمير خالد الفيصل جاءت بعد اطلاعه على تقارير عن تعطيل المصلين بصحن الطواف للمعتمرين أثناء الصلوات خاصة في صلاة التراويح، وبناء على ذلك سيتم توجيه المصلين لأداء الصلوات في الأروقة الداخلية والتوسعة الشمالية والأدوار العليا.

ويأتي إخلاء المطاف للزوار والمعتمرين المنطلق من الآية الكريمة (وطهر بيتي للطائفين والقَائمين والركع السجود)، إذ قدم الطائفين على المصلين، وشمل التوجيه تخصيص صحن المطاف للطواف فقط دون غيره، ومنع الصلاة فيه، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نسكهم خلال ما تبقى من رمضان ويتم السماح بالصلاة في صحن المطاف للطائفين في أوقات الصلوات المفروضة فقط، وأن يتم توجيه الطائفين بالعربات للأماكن المخصصة لهم.

وتعمل الرئاسة على إخلاء المطاف من المصلين، وحاجزي الأماكن لتحقيق توجيهات الأمير خالد الفيصل في تخصيص المطاف للطائفين وتسهيل نسكهم دون مزاحمة من غيرهم، لا سيما في ظل وجود مساحات كبيرة في التوسعة السعودية الثالثة يمكن أن تستوعب كل الأعداد التي كانت توجد في جوانب المطاف، مؤكداً أن صلاة التراويح باعتبارها غير واجبة فإنها ستكون داخل المصليات الداخلية، وسيغيب مصلوها عن المطاف تقديماً لأولوية الطائفين.

وفي سياق منفصل، دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين، أمس الأحد، لتحري رؤية هلال رمضان خلال مساء الخميس القادم 29 شعبان 1438هـ وإبلاغ أقرب محكمة في حال رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة في إعلانها إنه نظراً لعدم تقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء الأربعاء 29 رجب الماضي، فإنها تدعو عموم المسلمين داخل المملكة لتحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الخميس 29 شعبان، وفي حال عدم رؤيته مساء الخميس سيكون التحري مساء الجمعة 30 شعبان حسب تقويم أم القرى.

وكان المشروع الإسلامي لرصد الأهلة الإماراتي- التابع لمركز الفلك الدولي - أعلن يوم الأحد الماضي أن يوم السبت 27 مايو/أيار القادم سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.