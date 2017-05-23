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سياسة واقتصاد

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الخميس 29 شعبان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 23 مايو 2017
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السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الخميس 29 شعبان

(أريبيان بزنس/ وكالات) - دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين لتحري رؤية هلال رمضان خلال مساء الخميس القادم 29 شعبان 1438هـ وإبلاغ أقرب محكمة في حال رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

 

وقالت المحكمة في إعلانها إنه نظراً لعدم تقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء الأربعاء 29 رجب الماضي، فإنها تدعو عموم المسلمين داخل المملكة لتحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الخميس 29 شعبان، وفي حال عدم رؤيته مساء الخميس سيكون التحري مساء الجمعة 30 شعبان حسب تقويم أم القرى.

 

وطالبت المحكمة من لديهم القدرة على الترائي الاهتمام بأمر تحري رؤية هلال رمضان في التاريخ المذكور، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

 

وفي سياق منفصل، كثفت الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة فرقها الإسعافية والطبية، استعداداً لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد زوار المحافظة خلال رمضان المبارك، وإجازة نهاية العام الدراسي.

 

وأوضح عبدالله أبو زيد المتحدث الرسمي للهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة أن توزيع الفرق الإسعافية والطبية يتم حسب كثافة ووجود الزوار للمحافظة، والحركة المرورية من داخل وخارج المحافظة، مع التأكد من تغطية جميع الخطوط السريعة بالفرق الطبي.

 

وأضاف "أبو زيد" أن الاستعدادات تضمنت كذلك رفع جاهزية الخدمات المساندة من تموين طبي ودعم لوجيستي لسلامة جميع زوار المحافظة، حاثا الجميع على إتباع تعليمات الجهات الأمنية كافة، والالتزام بالأنظمة المرورية، وتعليمات السلامة العامة، وعدم التردد في الاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي 997 في حال حدوث أي طارئ إسعافي.

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