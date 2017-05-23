أطفال بين 22 من ضحايا تفجير حفل بمانششتر

قالت الشرطة البريطانية أن 22 قتيلا بينهم أطفال في هجوم مانشستر الانتحاري الذي وقع في حفل موسيقي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.

ونقلت رويترز عن الشرطة البريطانية إن 22 شخصا بينهم أطفال قتلوا في هجوم انتحاري على حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي بمدينة مانشستر في شمال انجلترا مساء أمس الاثنين، وقال قائد شرطة مانشستر إيان هوبكينز "نعتقد في هذه المرحلة أن الهجوم نفذه رجل واحد".

وأضاف "نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة... يمكنني أن أؤكد أن المهاجم لقي حتفه في قاعة مانشستر أرينا للاحتفالات. نعتقد أن المهاجم كان يحمل عبوة ناسفة فجرها ليتسبب في هذا العمل الوحشي".