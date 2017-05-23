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سياسة واقتصاد

أطفال بين 22 من ضحايا تفجير حفل بمانششتر

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 23 مايو 2017
أطفال بين 22 من ضحايا تفجير حفل بمانششتر

قالت الشرطة البريطانية أن 22 قتيلا بينهم أطفال في هجوم مانشستر الانتحاري الذي وقع في حفل موسيقي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.

ونقلت رويترز عن الشرطة البريطانية إن 22 شخصا بينهم أطفال قتلوا في هجوم انتحاري على حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي بمدينة مانشستر في شمال انجلترا مساء أمس الاثنين، وقال قائد شرطة مانشستر إيان هوبكينز "نعتقد في هذه المرحلة أن الهجوم نفذه رجل واحد".

وأضاف "نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة... يمكنني أن أؤكد أن المهاجم لقي حتفه في قاعة مانشستر أرينا للاحتفالات. نعتقد أن المهاجم كان يحمل عبوة ناسفة فجرها ليتسبب في هذا العمل الوحشي".

 

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