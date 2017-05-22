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سياسة واقتصاد

19 قتيل و50 جريحا بانفجار في حفل أريانا غراندي في بريطانيا

أريبيان بزنس
الاثنين، 22 مايو 2017
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19 قتيل و50 جريحا بانفجار في حفل أريانا غراندي في بريطانيا

أكدت الشرطة البريطانية سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة 50 بجروح في أنباء وردت عما يشتبه بأنه انفجار في قاعة "مانشستر أرينا" للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا. وقع الانفجار أثناء حفل لنجمة البوب الأمريكية أريانا غراندي في إحدي القاعات بمدينة مانشستر في ببريطانيا، وأسفر ما لايقل عن 19 قتيلا حتى الآن، وأكد وكيل أعمال المغنية اريانا غراندي أنها بصحة جيدة، وذلك عقب إنتشار أخبار عن وفاة اريانا غراندي في الإنفجار.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في لندن بأن شرطة مانشستر طالبت المواطنين بالابتعاد عن قاعة الحفلات بعد تقارير عن انفجار في المكان. وتوجه فريق من خبراء المتفجرات إلى موقع الحادثة لمسح مكان الانفجار.

ونقلت رويترز عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن السلطات تتعامل مع الحادث باعتباره "هجوما إرهابيا". وإذا تأكد ذلك فسيكون أكثر هجمات المتشددين فتكا في بريطانيا منذ أن قتل أربعة مسلمين بريطانيين 52 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت شبكات النقل في لندن في يوليو تموز 2005.

 

وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي انفجارين على الأقل وذلك أثناء حفل غنائي ضخم في قاعة الحفلات. وتحدث الشهود عن إطلاق عيارات ناريه وهناك ترجيحات بأنه ريما يكون خللا بمكبرات الصوت.


وقالت كاثرين ماكفارلين التي حضرت الحفل لرويترز "كنا نمضي في طريقنا وعندما وصلنا إلى الباب وقع انفجار هائل وبدأ الجميع يصرخون". وأضافت "كان انفجارا ضخما. وكان المشهد فوضويا. الجميع كانوا يركضون ويصرخون ويحاولون الخروج".


وقد هرع إلى عين المكان عشرات من سيارات الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين. وأظهر فيديو نشر على يوتيوب أفرادا من الجمهور يصرخون ويركضون في المكان.


وتم إغلاق المنطقة المحيطة بقاعة "مانشستر أرينا" و الشرطة تتعامل مع حادثة في المكان. كما توقفت رحلات القطارات أيضا في محطة مانشستر فكتوريا وتم إخلاؤها من المسافرين.


وكانت شرطة مانشستر قد قالت عبر تغريدة على صفحتها على تويتر إن "حادثا خطيرا" وقع بمكان في مانشستر كانت الفنانة أريانا غراندي تحيي حفلا فيه.

وبريطانيا في حالة تأهب أمني عند ثاني أعلى مستوى وهو ما يعني أن احتمال أن ينفذ متشددون هجوما مرجح بشدة.

وتعد قاعة مانشستر أرينا إنها أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا وافتتحت في 1995 وتبلغ طاقتها الاستيعابية 21 ألف شخص وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثا رياضية.

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