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سياسة واقتصاد

مجلس تصفية عقارات تركة صالح الراجحي ينهي بيع مخطط القدس بالرياض بـ 950 مليون ريال

أريبيان بزنس
الاثنين، 22 مايو 2017
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مجلس تصفية عقارات تركة صالح الراجحي ينهي بيع مخطط القدس بالرياض بـ 950 مليون ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مجلس تصفية عقارات تركة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، السبت الماضي، إنه أنهى المزاد الثالث المتعلق ببيع مخطط القدس بالرياض بنجاح.

 

وأعلن المجلس بيع كامل المخطط الذي يضم 563 قطعة تجارية وسكنية توزعت في 41 بلوك في يومين بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون ريال (حوالي 254 مليون دولار).

 

ويعد هذا المزاد الثالث لتصفية عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي؛ حيث تم بيع أربعة عقارات في المزاد الأول بقيمة 644 مليون ريال وتم بيع مركزين تجاريين في المزاد الثاني بقيمة 385 مليون ريال.

 

وكان مجلس التصفية لتركة الشيخ #صالح_الراجحي قد تم إنشاؤه بقرار قضائي أصدرته الدائرة القضائية المختصة بتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي بوزارة العدل السعودية، وقد تكوّن المجلس من اتحاد تحالف الصالحية وتحالف "ابن غنيم".

 

ويعد الشيخ #صالح_الراجحي -الذي توفي في العام 2011- من أثرى وأشهر أثرياء المملكة على الإطلاق ومؤسس ومالك مصرف الراجحي مع أخوانه عبد الله بن عبد العزيز الراجحي وسليمان بن عبد العزيز الراجحي محمد عبد العزيز الراجحي.

 

 

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