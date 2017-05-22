Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية: البدء بتنفيذ تعديل أسعار الطاقة خلال العام الجاري أو بداية 2018

أريبيان بزنس
الاثنين، 22 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: البدء بتنفيذ تعديل أسعار الطاقة خلال العام الجاري أو بداية 2018

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أمس الأحد، إن تعديل أسعار الطاقة في المملكة لا يزال تحت الدراسة متوقعاً البدء في تنفيذ التعديلات خلال العام 2017 أو بداية 2018.

 

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في الرياض أمس الأحد، قال "التويجري" إن هناك عوامل كثيرة للبدء في تنفيذ التعديلات على أسعار الطاقة ومنها ما قاله صندوق النقد الدولي من ناحية ترتيب الأولوية أو ترتيب السرعة في التنفيذ.

 

وتوقع "التويجري" البدء في تطبيق برنامج #حساب_المواطن قريباً، موضحاً أن ذلك سيكون قبل إعادة هيكلة أسعار الطاقة.

 

وكان التويجري قد قال في وقت سابق إن بدء الصرف المالي لبرنامج حساب المواطن سيكون في يوليو/تموز المقبل.

 

#حساب_المواطن

 

يسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي تم الإعلان عنه قبل أشهر، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

 

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: فرض رسوم على الوافدين والمرافقين والموعد لن يتغير

حساب المواطن: السعودي القاطن بمنزل رب الأسرة تابع ولو استقل مادياً

حساب المواطن: صرف المبالغ للسعوديين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة

ما مصير برنامج حساب المواطن السعودي بعد إعادة البدلات؟

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية: فرض رسوم على الوافدين والمرافقين والموعد لن يتغير

معدّات متطورة لإزالة أعقاب السجائر من شوارع دبي

إيفانكا ترامب تعلن عن أول مشروع لها يدعم النساء بالشرق الأوسط

بوينغ توقع صفقة طائرات شينوك وبي-8 للاستطلاع مع السعودية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تاليس: 30% فقط من الشركات في منطقة الشرق الأوسط تمتلك استراتيجية متكاملة لتشفير البيانات﻿

سيرش انفورم تكشف عن أحدث برامجها للحماية من تسرب البيانات في "جيسك"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »