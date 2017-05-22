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سياسة واقتصاد

السعودية: فرض رسوم على الوافدين والمرافقين والموعد لن يتغير

أريبيان بزنس
الاثنين، 22 مايو 2017
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السعودية: فرض رسوم على الوافدين والمرافقين والموعد لن يتغير

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الأحد، على عزم الحكومة على فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم في المملكة بنسب متفاوتة.

 

وفي مؤتمر صحفي أقيم على هامش #قمة_الرياض أمس الأحد، صرح "الجدعان" -وفقاً لوسائل إعلام محلية- إن موعد تطبيق فرض الرسوم باقٍ في موعده ولن يتغير، موضحاً أنه سيتم رفع الرسوم تدريجياً حتى العام 2020، لافتاً إلى أن برنامج التوازن المالي يضم تفاصيل الرسوم التي سيتم فرضها.

 

وكان "الجدعان" قال في وقت سابق إن السعودية تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، وإنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق، وأن التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية، موضحاً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه.

 

وبدءاً من العام الجاري، ستقوم السعودية -التي يعيش فيها نحو 11 مليون وافد أجنبي- بتطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

 

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين تدريجياً على أن يبدأ التطبيق في يوليو/تموز 2017 بـ 100 ريال في الشهر للمرافقين والمرافقات.

 

 

 

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