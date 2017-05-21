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سياسة واقتصاد

بوينغ توقع صفقة طائرات شينوك وبي-8 للاستطلاع مع السعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 21 مايو 2017
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بوينغ توقع صفقة طائرات شينوك وبي-8 للاستطلاع مع السعودية

قالت شركة بوينج الأحد (21 مايو 2017)، إنها وقعت عددا من الصفقات الدفاعية والتجارية مع السعودية تشمل بيع طائرات عسكرية وتجارية.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان أن السعودية ستشتري طائرات هليكوبتر من طراز شينوك وتعتزم شراء طائرات بي-8 للاستطلاع، وفقا لوكالة أنباء رويترز. كما قالت بوينج إنها ستتفاوض لبيع ما يصل إلى 16 طائرة عريضة البدن للخطوط السعودية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن توقيع صفقات أسلحة مع السعودية بقيمة 110 مليار دولار، وذلك تزامنا مع اليوم الأول لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

ووفق صحيفة عاجل الإلكترونية، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الصفقة تشمل معدات دفاعية وخدمات صيانة وتهدف للتصدي "لتهديدات إيران" و"دعم جهود المملكة في مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن مبيعات الأسلحة التي تشمل معدات دفاعية وخدمات صيانة "تدعم أمن السعودية ومنطقة الخليج على المدى الطويل في مواجهة التهديدات الإيرانية".

وتابع أن المبيعات تهدف أيضا إلى "تعزيز قدرات المملكة في المساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، ما يخفف من الثقل الملقى على القوات الأمريكية في تنفيذ تلك العمليات".

ورأى المسؤول أن الاتفاق على المبيعات "يظهر التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع السعودية والشركاء الخليجيين، وإتاحة فرص إضافية للشركات الأمريكية في المنطقة وخلق عشرات آلاف الوظائف الجديدة في قطاع الصناعة الدفاعية الأمريكية".

في موازاة ذلك، شهد "منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي" الذي أقيم في الرياض تزامنا مع زيارة ترامب التوصل إلى اتفاق "خطاب نوايا" مع شركة "لوكهيد مارتن" للاستثمار بقيمة ستة مليارات دولار في مجال تجميع 150 طائرة مروحية من طراز "بلاك هوك" في السعودية.

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