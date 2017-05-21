انضمام أول شرطي آلي إلى شرطة دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي رسمياً اليوم الأحد عن انضمام أول شرطي آلي ذكي في العالم إلى صفوف كوادرها ويتمتع هذا الشرطي الذكي بمزايا فريدة حيث لا يتطلّب تأشيرات دخول أو تأمين طبي أو ساعات تدريب طويلة وسوف يكون على أهبّة الاستعداد لتأدية المهام المُوكلة إليه والتعاون مع سكان دبي وملايين السياح في شوارع الإمارة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قام الشرطي الآلي بتقديم التحية للضيوف خلال حفل استقبال مميز حضره الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والذي قام بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من ’معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات‘ (جيسيك 2017) و’معرض إنترنت الأشياء‘ اللذان ينعقدان في وقت متزامن لغاية يوم الثلاثاء 23 مايو/أيار في مركز دبي التجاري العالمي.

ويبلغ طول الشرطي الآلي 170 سنتمتر ووزنه 100 كيلوغرام؛ وهو مزوّد بنظام ذكاءٍ اصطناعي وجهاز كشفٍ للمشاعر وحركة الأجسام مما يكسبه قدرة التعرّف على الإيماءات وإشارات اليد عن بعد يصل حتى 1.5 متر تماماً مثل رجل الشرطة البشري.

ويمكن لهذا الشرطي أيضاً رصد تعابير السعادة والحزن والابتسام على وجوه الناس، كما بمقدوره تغيير تعابيره وطريقة تحيّته لتعزيز الطمأنينة والراحة في نفوس الأشخاص الذين يتعاملون معه.

وأثناء قيامه بالدوريات في شوارع المدينة، سيقوم الشرطي الآلي بتسخير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الذكية، كما سيستخدم برنامج التعرف على الوجه لمساعدة ضبّاط الشرطة على تحديد هوية المجرمين والأشخاص المطلوبين والقبض عليهم، إضافة إلى بث لقطات فيديو مباشرة إلى مركز التحكم في شرطة دبي.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي "يعتبر الشرطي الآلي (ادراج اسمه) أحدث إضافة ذكية لقوى وكوادر القيادة العامة لشرطة دبي؛ إذ تم تصميمه خصيصاً لتقديم يد العون للناس في مراكز التسوق والشوارع، كما سيساعد على مكافحة الجريمة، والحفاظ على الأمان في المدينة وتعزيز سعادة الناس. ويمثل تشغيل أول شرطي آلي ذكي إنجازاً مهماً في الإمارة دبي بشكل عام وخطوة للأمام نحو تحقيق رؤية دبي في أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً على صعيد تبنّي تقنيات المدن الذكية".

وسيقوم الشرطي الآلي بدوريات تجريبيّة في قاعات معرض (جيسيك 2017) حتى مساء يوم الثلاثاء، ثم سيباشر جولاته الاعتياديّة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المدينة. ويمتاز هذا الشرطي الآلي بمهارات واسعة مثل القدرة على رسم خرائط للأجزاء الداخلية في المباني والتنقل بشكل آلي عن طريق نظام تحكم ذاتي وميزة مبتكرة للحركة.

وبفضل اشتماله على جهاز لوحي مدمج، يمكن للناس الاستفادة من خدمات الشرطة الذكية من خلال الشرطي الآلي، وذلك عن طريق استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الدفع، مما يسهم في تعزيز تجارب خدمة العملاء. ويمكن للشرطي الآلي أيضاً تقديم الخدمات للجمهور عبر 6 لغات مختلفة بما فيها العربية والإنجليزية وغيرها، فضلاً عن إمكانية الدردشة والتفاعل، والرد على استفسارات الجمهور، والمصافحة، وتقديم التحية العسكرية.

وسيوفر الشرطي الآلي قيمة إضافية لقوى الشرطة العاملة حالياً للإمارة، حيث سيسمح نظامه المتكامل بربطه مع مختلف قنوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وكذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات عبر الأجهزة المحمولة والمواقع الإلكترونية وغيرها.

وقالت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس لدى مركز دبي التجاري العالمي "تساهم الروبوتات والآلات ذاتية التحكم في رسم ملامح جديدة كلياً لمستقبلنا وإحداث تغيير نوعي في طرق وأساليب عملنا. وإن التقدم التكنولوجي الحاصل اليوم يمكّن الروبوتات من التحدّث والنظر والإحساس والتفاعل والاستجابة للكائنات والبشر، وهو ما يبرهن على أن عصر الروبوتات قد بدأ بالفعل".

وتشتمل قائمة الجهات الرئيسية الراعية لمعرض جيسيك 2017 على شركة ’دارك ماتر‘ (شريك الابتكار بمجال الأمن السيبراني)، وشركة دي جي روبوتيكس (شريك التصنيع الذكي)، وشركة جلف بزنس ماشينز (الراعي الرسمي للحلول الأمنية)، وشركتي سيسكو وسباير سوليوشنز (الراعي البلاتيني)، وشركة إنفو واتش (راعي جلسات المناقشة).

وبدعم من ’أسبوع جيتكس للتقنية‘ الذي يعد فعالية تقنيات الاتصالات والمعلومات الرائدة في المنطقة، سيفتتح معرض ’جيسيك 2017‘- الذي ينعقد بالتزامن مع ’معرض إنترنت الأشياء‘– أبوابه بشكل حصري أمام مجتمع الأمن والمعلومات بما يشمل الإدارات والشركات والمؤسسات الحكومية. وسيكون دخول الحضور إلى قاعات المعرض مجانياً، ولكن ينبغي على الزوار شراء بطاقات لحضور كافة المؤتمرات والفعاليات.