فتشر تحصل على 41 مليون دولار في الجولة B بقيادة نيو إنتبرايس أسوسييتس

أعلنت "فتشر"، اليوم الأحد، عن استكمالها الاكتتاب في الجولة "بي" وحصولها على مبلغ 41 مليون دولار من الاستثمارات بقيادة "نيو إنتربرايس أسوسييتس" ("إنإيإيه").

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تهدف هذه الخطوة إلى مواصلة التوسع عالمياً وتطوير التقنيات المسجّلة باسم هذه الشركة الرائدة بقطاع الشحن والتوصيل، والعمل على تسخير التكنولوجيا من أجل إحداث تحولات جذرية في هذا القطاع عبر إلغاء الحاجة إلى العنوان التقليدي واستخدام الحلول التقنية المبتكرة من قبل الشركة.

ويأتي تفوّق "فتشر" التقني والإبداعي في قطاع الشحن والتوصيل الذي يتسم بالتقادم والطابع التقليدي، في وقت يشهد نمو التجارة الإلكترونية على نحو ملموس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز خاص على هذا القطاع بصفته أداة هامة لتمكين نمو التجارة الإلكترونية.

وأبدى عدد من المستثمرين الإقليميين مثل مجموعة "ماجد الفطيم القابضة"، التي تضم حافظة كبيرة من الشركات ومن ضمنها أكبر المجمعات التجارية والعلامات التجارية في قطاعات السلع الفاخرة والتجزئة، بالإضافة إلى "نوكيا جروثبارتنرز" و"رائد فنتشرز" و"بيكو كابيتال" ومجموعة "يوسف بن أحمد كانو" و"فنتشرز سوق" و"إلياد بارتنرز" و"سويكورب"، اهتمامهم بنجاحات "فتشر"، الأمر الذي يعتبر شهادة على التغيرات التي ستواصل "فتشر" إحداثها في قطاع التجزئة.

ونجحت "فتشر" في إيجاد الحل المثالي لـ "مشكلة عدم وجود عنوان" التي تواجهها شركات التوصيل أثناء إيصال الشحنات إلى عملائها في الأسواق الناشئة. وبالنظر إلى حقيقة أن أكثر من 80 بالمئة من الأفراد في هذه المنطقة يستخدمون هواتف ذكية، فإن حرص "فتشر" يتمحور حول مسألة إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بعملية التوصيل عبر التوجه مباشرة إلى هواتف المستخدمين وتحديد الموقع الجغرافي لعملية التسليم.

وتتجسد رؤية "فتشر" في إيجاد حلول لتحديات التوصيل على امتداد جميع الأسواق الناشئة، وجعل عملية التسليم بنفس سهولة التسوق عبر شبكة الإنترنت، مستفيدة في ذلك من الموقع المحوري للتكنولوجيا في قلب نموذج أعمالها. وتجدر الإشارة إلى أن "فتشر" أطلقت في أغسطس 2016 خدمة "ناو" للتسليم عند الطلب التي تسمح للعملاء استلام الطلبيات عند عتبة أبوابهم وخلال ساعة من الزمن فقط.

ويغطي حضور "فتشر" منطقة واسعة تضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين في الوقت الحالي، مع خطط لتوسيع هذا التواجد في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما وراءها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أبرمت "فتشر" شراكات مع منظمات حكومية مثل "بريدعُمان" بهدف تقديم حلول التوصيل المدعّمة بالتكنولوجيا، وتوسيع نطاق تقنياتها عن طريق شركائها الاستراتيجيين.

وقال سكوتساندل، الشريك الإداري العام في "إن إي إيه" وعضو مجلس إدارة فتشر "لقد أظهرت فتشر منذ استثمارنا الأول في العام 2015 مستويات نمو مثيرة للاهتمام. وتتمتع هذه الشركة بالقدرة على إحداث ثورة في التجارة الإلكترونية العالمية عبر إتاحة التسليم عن طريق الوصول إلى أجهزة الجوال، وذلك بعكس المتطلبات التقليدية بوجود عنوان مادي. وإننا مسرورون لمواصلة الشراكة مع فريق عمل هذه الشركة خلال سعيه لتوسيع نطاق حضوره في سوق يضم نحو ملياري مستهلك في الأسواق الناشئة بجميع أنحاء العالم".

من جهته قال عبدالرحمن عداس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة "من الإنصاف القول بأن فتشر نجحت في إحداث ثورة بقطاع التوصيل الرقمي، الأمر الذي يساعد في تمكين التجارة الإلكترونية ويوفر تجربة توصيل تتصف بالسلاسة في قطاع التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن مسرورون للنمو والتوسع الذي تحققه الشركة في جميع أرجاء المنطقة".

وتابع إدريس الرفاعي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فتشر "يعيش نحو ملياري شخص بدون عنوان في الأسواق الناشئة، وعلى الرغم من كون هذه الأسواق المفتاح الرئيسي لنمو التجارة الإلكترونية خلال العقد المقبل، إلا أنها لا تزال تستخدم برمجيات توصيل قديمة وبالية تعتمد على العنوان المادي، وهو ما يفتقر إلى الكفاءة ويتسبب بإحباط كبير في صفوف العملاء الذين تتبادر إلى أذهانهم فكرة ’الجوال أولاً‘ في جميع أرجاء المنطقة".

واختتمت جوي عجلوني المؤسسة المشاركة والمديرة الإبداعية "أنا مسرورة لكون فتشر أول شركة في الشرق الأوسط تنجح في توظيف مندوبات شحن من النساء في دبي، إلى جانب كونها أول من يشكل فريق عمل كامل من النساء في مركز اتصال بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس شغفي بتحقيق المساواة بين الجنسين وإيجاد المزيد من الوظائف القادرة على زيادة مستويات تمكين المرأة وإخراجها من القيود التي تفرضها الأدوار التقليدية السائدة".

وبحسب البيان، فإن "فتشر" هي شركة تقنية تُحدث ثورة في القطاع اللوجستي التقليدي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأسست في 2012 من قبل إدريس الرفاعي، المؤسس والمدير التنفيذي؛ وجوي عجلوني، المؤسسة المشاركة والمديرة الإبداعية. وتستخدم التقنيات المتطورة الخاصة بشركة "فتشر" الموقع الجغرافي للهاتف الجوال للمستخدم كعنوان مادي من أجل إيصال الشحنات إليه مباشرة أينما كان.

في حين تعد "نيو إنتربرايس أسوسييتس" ("إن إي إيه") شركة عالمية لرأس المال الاستثماري، وتركز على مساعدة روّاد الأعمال على تأسيس شركات قادرة على إحداث تحوّلات جذرية في عدد من المراحل والقطاعات والمناطق الجغرافية. ومع وجود رأس مال لالتزامات المستثمرين يقدّر بنحو 13 مليار دولار، فإن "إن إي إيه" تستثمر في شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية في جميع مراحل دورة حياة تلك الشركات، بدءاً من مرحلة الأفكار ورعايتها، وصولاً إلى مراحل الطرح الأولي للاكتتاب العام.

وتأسست شركة "ماجد الفطيم" في 1992، وهي الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ونمت الشركة منذ انطلاقتها لتصبح واحدة من أكبر الشركات المرموقة والناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتد عبر 15 سوقاً حول العالم، مع 20 مركز تسوّق و12 فندقاً وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء في المنطقة.