Arabian business
سياسة واقتصاد

الحجز على رجل أعمال سعودي بلغت ديونه 11 مليار ريال

أريبيان بزنس
الأحد، 21 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الحجز على رجل أعمال سعودي بلغت ديونه 11 مليار ريال

بدأت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بمدينة الخبر شرق السعودية في إجراءات الحجز على رجل أعمال سعودي بالمنطقة الشرقية لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي حيث بلغت ديونه نحو 11 مليار ريال (2.94 مليار دولار).

 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن دائرة التنفيذ طرحت منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين، وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة في ذلك أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة، وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية ووكيلي بيع.

 

وكانت الدائرة أمرت بحبس رجل الأعمال لتعطيله أعمال القضاء، وعدم الالتزام بالتنفيذ، وجاءت القرارات بأمر من الدائرة المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعد فشل رجل الأعمال في تنفيذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.

 

ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلاً، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

 

كما يتضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

محكمة التنفيذ تبيع بالمزاد مركز تجاري شهير مملوك لرجل أعمال سعودي

محكمة سعودية تنقض حكماً بقضية رافعة الحرم

محكمة توقف مطالبة أمانة جدة لرجل أعمال شهير بدفع 226 مليون ريال

محكمة سعودية تلزم هامور عقاري سداد 40 مليون ريال

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية "تشعر بارتياح تجاه عجز موازنة 2017"

السعودية تخطط لاستثمار 150 مليار في البنية التحتية لأمريكا

السعودي تحدد شروط الخصصة حالة بحالة

بالفيديو ...السعوديون يستقبلون إيفانكا ترامب بالغزل والأشعار وعروض الزواج

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالفيديو ...السعوديون يستقبلون إيفانكا ترامب بالغزل والأشعار وعروض الزواج

خدمة إلكترونية جديدة لوصايا حملة الأسهم من غير المسلمين في دبي ورأس الخيمة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »