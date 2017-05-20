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سياسة واقتصاد

السعودية تخطط لاستثمار 150 مليار في البنية التحتية لأمريكا

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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السعودية تخطط لاستثمار 150 مليار في البنية التحتية لأمريكا

قالت شركة بلاكستون الأمريكية للاستثمار المباشر وصندوق الاستثمارات العامة -أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية- اليوم السبت إنهما يخططان لتدشين آلية بقيمة 40 مليار دولار (حوالي 150 مليار ريال)للاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

 

وقالت وكالة رويترز إن بلاكستون وصندوق الاستثمارات العامة -المملوك للحكومة السعودية- وقعا مذكرة تفاهم غير ملزمة للمشروع الذي يتوقف على إجراء المزيد من المفاوضات للاتفاق على صيغة نهائية.

 

وجرى الإعلان عن المشروع المقترح، اليوم السبت، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض والذي قال إنه يريد إعادة بناء البنية التحتية الأمريكية المتداعية.

 

وقالت الشركة الأمريكية إنها تتوقع أن يجمع البرنامج 40 مليار دولار من الأموال المخصصة للاستثمار مع مساهمة أولية قدرها 20 مليار دولار من صندوق الاستثمارات السعودي في حين يتم جمع الباقي من مستثمرين آخرين.

 

ومن خلال هذا التمويل، قالت بلاكستون إنها تتوقع استثمار أكثر من 100 مليار دولار (حوالي 375 مليار ريال) في مشروعات البنية التحتية.

 

وقال ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة "مساهمتنا هذه تعكس نظرتنا الإيجابية لمبادرات البنية التحتية الطموحة في الولايات المتحدة الأمريكية كما أعلن عنها الرئيس ترامب".

 

وقال هاملتون جيمس رئيس بلاكستون إن "الاستثمار في هذا الجانب سيخلق وظائف ذات أجر جيد للأمريكيين كما سيوفر الأساس اللازم لنمو اقتصادي أقوى وطويل المدى".

 

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