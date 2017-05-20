السعودي تحدد شروط الخصصة حالة بحالة

قال نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري للصحفيين إن حكومة المملكة -التي تعتزم خصخصة العديد من القطاعات- ستحدد شروط الملكية في الموجة المقبلة من عمليات الخصخصة لكل حالة على حدة.

وجاءت تصريحات "التويجري"، اليوم السبت، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.

وقال التويجري "سيكون لدينا قوانين منفصلة لكل قطاع، ومن ثم سنتعامل معها بناء على شهية القطاع الخاص وظروف السوق في وقتها".

وأضاف "نتحدث عن قطاعات وفرص وأحجام عدة، وسنكون منفتحين جداً لكل صفقة".

وتستعد الحكومة السعودية لخصخصة 16 كياناً حكومياً وإقامة أكثر من 100 شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات من بينها الرياضة والكهرباء والرعاية الصحية، في عملية من المتوقع أن تجمع أكثر من 200 مليار دولار.

وقالت وكالة رويترز إن الحكومة السعودية تحرص على جذب شركات الاستثمار المباشر إلى عمليات الخصخصة لكنها لم توضح حتى الآن موقفها من حجم أو شروط الحصص التي ستبيعها في الشركات المملوكة للدولة.

وغالباً ما تفضل شركات الاستثمار المباشر الأجنبية امتلاك حصص أغلبية في استحواذاتها كي تستطيع تنفيذ الإجراءات الإدارية الحساسة مثل خفض الوظائف إذا اقتضت الضرورة ذلك.