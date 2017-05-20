أرامكو السعودية تبحث عن فرص للتوسع بالولايات المتحدة على مدى 10 سنوات

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، إن الشركة تبحث عن فرص للتوسع في الولايات المتحدة على مدى العشر سنوات المقبلة، وإنها ترغب في تطوير أعمال مصفاة التكرير موتيفا التي تملكها هناك.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال "الناصر" على هامش مؤتمر لمديري الشركات الأمريكية والسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض "موتيفا شيء ندرسه بجدية للنظر في توسيع نطاق حضورنا في الولايات المتحدة".

وأضاف "من خلال استثمارنا هناك نتطلع في السنوات العشر القادمة للتوسع في الولايات المتحدة والوقوف على فرص أكبر للنمو... ونتفقد التكرير والبتروكيماويات على حد سواء".

وكانت "موتيفا" في بادئ الأمر مشروعاً مشتركاً بين أرامكو ورويال داتش شل، لكن الشريكين يعتزمان تقسيم المشروع في الربع الثاني من 2017. وفي إطار الصفقة تدفع أرامكو 2.2 مليار دولار إلى شل.