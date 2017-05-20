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سياسة واقتصاد

جمارك دبي و"إكسبو 2020" يتفقان لنشرالعلامات التجارية للمعرض

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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جمارك دبي و"إكسبو 2020" يتفقان لنشرالعلامات التجارية للمعرض

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مكتب اكسبو 2020 دبي لتطوير التعاون بين الطرفين حيث تصبح جمارك دبي بموجب مذكرة التفاهم أحدث داعم رسمي لإكسبو 2020 دبي وتشارك في نشر العلامات التجارية للمعرض عبر الاصدارات التي تنشرها الدائرة بوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال الوسائط الرقمية.

 

وأكد خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات،  أن جمارك دبي تتوج جهودها لدعم التحضير لمعرض اكسبو 2020 دبي بتوقيع مذكرة التفاهم مع مكتب اكسبو دبي 2020 على حشد كافة الطاقات لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دولة الامارات العربية المتحدة لإكسبو 2020 دبي.

 

ولفت الى حرص الدائرة على تنفيذ المهام التي حددها لها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال زيارته الكريمة الى مقر جمارك دبي حيث أكد سموه ان جمارك دبي تنتظرها مهمة كبيرة في المرحلة المقبلة مع استعداد الدولة لاستضافة "إكسبو 2020 دبي" مطلع العقد المقبل.

 

وأوضح أن جمارك دبي ستوفر للمشاركين في معرض إكسبو 2020 قناة مستقلة لتخليص وإنهاء اجراءات البضائع والشحنات التي سيتم استيرادها للمعرض..مشيرا إلى أن المشاركين سيستفيدون من نظام الإدخال المؤقت لبضائعهم دون تسديد الرسوم الجمركية عنها والاستفادة كذلك من الاعفاءات الجمركية للبضائع الواردة الى المعرض وفقا للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأكد خليل صقر بن غريب أن جمارك دبي تحرص على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودعم الشراكة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص بكافة مكوناته من التجار والشركات ومجالس العمل لتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات استعدادا لإكسبو 2020 دبي لضمان تحقيق أفضل النتائج.

 

وأوضح ان دائرة جمارك دبي ستشارك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الجهود الترويجية التي يتولاها مكتب اكسبو 2020 دبي من خلال نشر العلامات التجارية للمعرض في كافة الإصدارات التي تنشرها الدائرة بمختلف الوسائل الإعلامية ووسائط النشر الرقمي وستعمل الدائرة على التعريف بإكسبو 2020 دبي على أوسع نطاق عبر الترويج لعلامات المعرض التجارية ودعم الانشطة التسويقية له في كافة المناسبات والمعارض والمؤتمرات التي تنظمها أو تشارك فيها جمارك دبي.

 

 ويعد إكسبو 2020 دبي وجهة عالمية شاملة تتيح للجميع التعلم والابتكار والاستمتاع بجو من الترفيه والمتعة مع تبادل الأفكار والمعلومات والعمل المشترك حيث انه لكل إكسبو موضوع رئيسي يركز عليه ليترك بصمة خالدة في مسار التقدم البشري ويتخذ إكسبو 2020 دبي من "تواصل العقول وصنع المستقبل" موضوعاً رئيسياً له.

 

وسيتسنى للدول والمؤسسات المشارِكة في إكسبو 2020 دبي وزواره استكشاف أهمية التواصل وذلك عن طريق الفرص والتنقل والاستدامة فضلا عن الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي.

 

ومن المتوقع أن تشكل نسبة الزوار من خارج دولة الامارات 70 بالمائة من الملايين التي ستزور إكسبو 2020 دبي.

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