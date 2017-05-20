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سياسة واقتصاد

جنرال إلكتريك توقع صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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جنرال إلكتريك توقع صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية

قالت مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية للتكنولوجيا والهندسة يوم السبت إنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية في إطار مسعى المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

يتوازى ذلك مع اجتماع العشرات من المديرين التنفيذيين الأمريكيين مع نظرائهم السعوديين خلال مؤتمر بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض.

 

ووفق رويترز، قالت جنرال إلكتريك إن الاتفاقات، التي تشمل سلعا وخدمات من الشركة نفسها بنحو سبعة مليارات دولار، تتراوح بين قطاعات الكهرباء والرعاية الصحية إلى صناعة النفط والغاز والتعدين. وبعض الاتفاقات ما زالت في طور مذكرة التفاهم مما سيتطلب إبرام مزيد من الاتفاقات كي تتبلور.

 

وتتضمن المشاريع قيام جنرال إلكتريك بالمساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء بالسعودية وتوفير التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو السعودية بهدف تحسين الإنتاجية السنوية بما قيمته أربعة مليارات دولار في شركة النفط.

 

وستتعاون الشركة في مجالات البحث الطبي والتدريب.

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