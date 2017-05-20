أرامكو توقع صفقات بـ50 مليار دولار مع شركات أمريكية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم السبت إن الشركة تتوقع إبرام صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية اليوم في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط.

ووفقاً لوكالة رويترز، كان "الناصر" يتحدث خلال مؤتمر يحضره العشرات من المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية والسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.

وأوضح "الناصر" أن من المقرر توقيع 16 اتفاقاً مع 11 شركة تشمل مذكرات تفاهم لمشاريع مشتركة. وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن العديد من الاتفاقات هو بلورة لخطط معلنة من قبل.