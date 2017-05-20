وزارة التعليم السعودية تعيد تعيين 112 مواطناً إلى الخدمة الوظيفية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعادة تعيين 112 مواطن إلى الخدمة ممن صدرت بحقهم قرارات إلغاء تعيين في وزارة التعليم لعدم توفر الدرجة الجامعية وذلك بناءً على الأمر الملكي رقم 13072 تاريخ 1438/3/16 ھ.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن قرار المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم مرزوق بن مطلق الرويس صدر بإعادة تعيينهم على الوظائف الشاغرة بوزارة التعليم وفي المراتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية وفقاً لدليل تقنين الوظائف في الخدمة المدنية، ووفقاً لما رأته اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه أعلاه، واستكملوا إجراءات المطابقة وتم تصنيفهم من قبل مندوب الخدمة المدنية.

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