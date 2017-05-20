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سياسة واقتصاد

السعودية: دعوة 1003 متقدمين لوظائف صحية لمطابقة البيانات النهائية

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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السعودية: دعوة 1003 متقدمين لوظائف صحية لمطابقة البيانات النهائية

دعت وزارة الخدمة المدنية السعودية 1003 متقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال) والمعلنة يوم 15 / 8 / 1438 إلى زيارة موقع الوزارة الإلكتروني أو مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بدءاً من يوم غد الأحد وحتى نهاية دوام الثلاثاء القادم لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

 

وقالت الوزارة إن الأسماء المعلنة هي لمن تمت "مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة" المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج ثم الرغبات المكانية، ومن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات.

 

وأهابت بالمعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة مصطحبين الهوية الوطنية مع نسخة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، أما للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية فيتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وبطاقة التسجيل المهني، سارية المفعول.

 

وأضافت أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة يعد عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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