28 شركة إماراتية ترسم مستقبل الثورة الصناعية الرابعة في العالم

تصدرت الإمارات قائمة أهم 100 شركة ناشئة عربية تعمل على تشكيل الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث بلغ عدد الشركات العاملة على أراضيها 28 شركة، بما يمثل ربع عدد الشركات العربية مجتمعة، والبالغة 110 شركات ناشئة واعدة من 17 دولة عربية.

وذلك وفقاً لبيانات وإحصاءات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة التمويل الدولية، اللذين أكدا أن هذه الشركات الواعدة سترسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وسيكون لها بصمة واضحة في الإعداد للانتقال الجيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق صحيفة الخليج، تعمل الشركات الإماراتية، التي صنفها المنتدى في عدة مجالات، مثل: تكنولوجيا المعلومات، الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من نشاط الشركات الناشئة في الدولة، إلى جانب الشبكات والمنصات الإلكترونية، إضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية وتكنولوجيا التعليم والطاقة، والزراعة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، والإعلام والترفيه والمعلومات وقنوات التوريد والنقل، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والثقافة واللغة.

وجاء الحديث عن الشركات الناشئة موضوعاً رئيسياً في «منتدى الاقتصاد العالمي»، الذي بدأت أعماله غير الرسمية، أمس الأول، بجلسة حول الابتكار ودور الشركات الناشئة في الثورة الصناعية الرابعة؛ ذلك المفهوم الذي برز في الآونة الأخيرة؛ حيث تعتمد تلك الثورة على فكرة التقاء وتطور التكنولوجيا الجديدة بسرعة وعمق، وتأثيرها التراكمي في العالم الذي نعيش فيه.

وتضمنت شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة في الدولة: «إيفنتوس»، وجيكس القابضة، ومجموعة «جيه آر دي»، فيما تضمنت قائمة الشبكات والمنصات الإلكترونية: «أووك»، و«سوق المال.كوم»، و«كومبير إت فور مي»، و«هوليداي مي»، و«ريزيرف آوت»، و«بيزات»، و«سيل أني كار.كوم»، و«ذا لكشري كلوزت»، و«نمشي»، و«مامز وورلد»، و«لنش أون». كما تضمنت قائمة شركات الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية: «باي فورت»، و«بيم»، و«بيت أواسيس»، و«ستيب جروب»، و«ذا أونلاين بروجكت» في تصنيف الإعلام والترفيه والمعلومات، وشركة «نبِّش» في تصنيف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن شركة «سلايسز» في تصنيف الزراعة والأغذية والمشروبات، و«ألفا آبس» في تكنولوجيا التعليم، و«المنهل» في الثقافة واللغة، و«إنفايرومينا باور سستمز» في تكنولوجيا الطاقة، و«ويب طب» في الطب والرعاية الصحية، و«كريم» و«فتشر» في تصنيف قنوات التوريد والنقل، وشركة «أكسبولدر» في مجال العالم الافتراضي والواقع المعزز.

وجاءت الأردن في المرتبة الثانية بعدد 20 شركة، ثم مصر ثالثة بـ14 شركة، ولبنان رابعة بـ9 شركات، والسعودية في المرتبة الخامسة بـ7 شركات.