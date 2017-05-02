الأمير محمد بن سلمان: برنامج للإسكان بعد أشهر.. ومئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية للسعوديين

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نجل العاهل السعودي "سنعلن برنامجاً للإسكان في الربع الثالث من 2017".

وفي مقابلة مع التلفزيون السعودي، قال الأمير محمد بن سلمان -الذي يشغل أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع- "نحن متفائلون بحل أزمة الإسكان وسيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية للمواطنين".

وأضاف الأمير محمد "سيكون هناك أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة".

#رؤية_السعودية_ 2030

قال الأمير محمد إن "تنفيذ رؤية المملكة 2030 (سيكون) على ثلاث مراحل.. الأولى إلى 2020 والثانية إلى 2025 والثالثة إلى 2030).

وأضاف أن قيمة قطاع التعدين غير البترولي تريليون و300 مليار دولار منها 240 مليار دولار للذهب فقط.

#صندوق_الاستثمارات_العامة

قال الأمير محمد إن أهم عنصر في #صندوق_الاستثمارات_العامة -الذراع الاستثماري السيادي للمملكة- هو طرح أسهم شركة أرامكو.

وأضاف أن 50 بالمئة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستكون في السوق المحلي.

وتابع أن "صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزانة الدولة للمرة الأولى".

وأوضح "نعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة".

جسر الملك سلمان

قال الأمير محمد إننا "ماضون في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى سيناء" شمال مصر.

هبوط أسعار النفط

قال الأمير محمد إن "سقف إنتاج النفط في السعودية قرار اقتصادي وليس سياسياً".

#حساب_المواطن

قال الأمير محمد بن سلمان إن "عدد من يستحقون الدعم في المملكة أقل قليلاً من 10 ملايين" مواطن.

#البدلات

قال الأمير محمد بن سلمان إن "قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع العام يرجع إلى تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية".

وأوضح أن "الاقتصاد السعودي لم يدخل مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط".

وأضاف أن "الدين العام لن يتجاوز 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018".

وجاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان خلال حوار أجراه معه الإعلامي الأشهر في السعودية #داوود_الشريان صاحب برنامج #الثامنة الذي تبثه قناة إم بي سي السعودية الخاصة، إلا أن الأمير سلمان اشترط لظهوره مع داوود الشريان أن تبث الحلقة عبر القناة الأولى السعودية الحكومية وعنها تأخذ القنوات التلفزيونية بما فيها إم بي سي، وأن تبث الحلقة في الساعة 8:30 في مخالفة لأعراف إم بي سي.