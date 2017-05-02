79 % من الباحثين عن عمل يستخدمون مواقع التوظيف الالكترونية للبحث عن وظيفتهم الأولى

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق التي تمتلك أعلى نسبة شباب، ونتيجة لذلك، يتنافس الباحثون عن عمل من الشباب والخريجين الجدد بشدة على المناصب المبتدئة لضمان الحصول على وظيفة في وقت مبكر.





وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه من أجل تحديد مدى نجاحهم في تحقيق ذلك، قام موقع بيت.كوم المتخصص بالتوظيف في منطقة الشرق الأوسط، بإجراء استبيان تحت عنوان "البحث عن الوظيفة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حيث صرّح أكثر من 6 من كل 10 مجيبين (62,1%) بأنه يمكنهم إيجاد المناصب المبتدئة التي تتناسب مع خلفيتهم التعليمية.

كما يعتقد حوالي نصف المجيبين في المنطقة (49,9%) بأن المناصب المبتدئة "متوافرة بكثرة في الشرق الأوسط"، بينما كان 18 بالمئة محايدين تجاه ذلك.

أما فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في القطاعات، صرّح حوالي نصف المجيبين (49,4%) بأن إيجاد المناصب المبتدئة في القطاع الخاص هو أكثر سهولة من القطاعات الأخرى، يتبعه القطاع الحكومي (18,2%) ثم المنظمات غير الحكومية (9,5%). في حين يعتقد 1 من كل 5 مجيبين (22,9%) بأنه لا يوجد فرق بين القطاعات من هذه الناحية.

وأظهر الاستبيان بأن مواقع التوظيف الالكترونية هي أكثر وسيلة شيوعاً للبحث عن المناصب المبتدئة في المنطقة، حيث يستخدم 78,5 بالمئة من الباحثين عن عمل مواقع التوظيف على الانترنت والمواقع الأخرى للبحث عن وظيفة، بينما يلجأ الربع تقريباً (23,8%) لاستخدم مواقع التوظيف الالكترونية فقط للبحث عن وظائف، تليها مواقع التواصل الاجتماعي (بحسب 9,3%)، ثم مواقع الشركات الالكترونية (5,8%) والجرائد (4,5%) وشبكة العلاقات الشخصية (1.9%). وقد وافق معظم المجيبين على فعالية مواقع التوظيف الالكترونية للبحث عن المناصب المبتدئة.

ما هي التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل؟

برزت المنافسة الشديدة كأكبر تحدّ يواجه الباحثين عن عمل من الشباب والخريجين الجدد، حيث أظهر الاستبيان بأن 68 بالمئة من المجيبين يوافقون على وجود منافسة كبيرة على المناصب المبتدئة.

أما التحدي الثاني، فيتمثل في دور الجامعات والمدارس في دعم الطلاب، حيث صرح حوالي ثلاثة أرباع المجيبين (74,6%) بأنهم لا يحصلون (أو لم يحصلوا في حال تخرجوا سابقاً) على أي دعم مهني من جامعاتهم.

وفيما يتعلق بالرواتب، وافق 30,6 بالمئة من المجيبين على أن المناصب المبتدئة تقدم رواتب جيدة، في حين كان 19,6 بالمئة حياديين بخصوص ذلك، أما بقية المجيبين (49,8%) يعتقدون العكس. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن 17,4 بالمئة فقط ينظرون إلى الراتب المرتفع كأهم عنصر عند البحث عن وظيفتهم الأولى، في حين يبحث 42,5 بالمئة من المجيبين عن فرص النمو المهني، و21,9 بالمئة عن خبرة متعلقة بمجال دراستهم، بينما يبحث 18,2 بالمئة عن الشركات ذات السمعة الجيدة أو ثقافة العمل الإيجابية.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم "يجب على أصحاب العمل والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، اكتساب معرفة واسعة حول الحلول المتاحة لإيجاد وظائف أو خلقها".

وأضاف "إن المنافسة على الوظائف هو أمر لا مفر منه، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الباحثين عن عمل على تحسين سيرتهم الذاتية وصفحاتهم على شبكة الإنترنت واستخدام أحدث الأدوات والتقنيات التي يوفرها بيت.كوم. ونحن فخورون جداً بمساعدة أكثر من 27 مليون شخصاً عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة ودعمهم خلال بحثهم عن عمل، فهدفنا هو تمكين الباحثين عن عمل الشباب والخريجين الجدد، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية كي يتمكنوا من إيجاد الوظائف الشاغرة في مجال العمل المناسب لهم".

ما هي الأمور التي تميّز المرشح عن غيره؟

عندما سُئل المجيبين عن الاستراتيجيات التي تمّيز المرشح عن غيره، قال 81,8 بالمئة من المجيبين بأن فرص التدريب تجعل الشخص أفضل مرشح لشغل المناصب المبتدئة، في حين وافق حوالي ثلثي المجيبين (65,5%) على ضرورة إرفاق خطاب مقدمة عند التقدم للمناصب المبتدئة.

وتختلف آراء المجيبين حول أهمية العناصر المختلفة للسيرة الذاتية للمرشح، فقد شملت الأمور التي تجعل المرشح مثالياً للحصول على منصب مبتدئ: الخبرة المهنية (33,8%) والمهارات الشخصية والعامة مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي (27,2%)، ثم المهارات التقنية والشهادات (26,4%) والشهادة الجامعية والمعدل التراكمي (12,6%).

أما بالنسبة للمجيبين الذي حصلوا على وظيفتهم الأولى، فقد صرح حوالي النصف (45,9%) بأن فترة الحصول على وظيفة استغرقت أقل من 3 أشهر، في حين قال 15,6 بالمئة أن ذلك استغرق من 3 إلى 6 أشهر، و23,8 بالمئة من 6 إلى 12 شهراً، بينما قال 14,7 بالمئة فقط أن الأمر استغرق أكثر من سنة.

وأضاف المصري "يجب على الخريجين الجدد الذين يبحثون عن وظيفتهم الأولى، استغلال فرص العمل ذات المستويات المبتدئة المتوافرة على موقع بيت. كوم، إضافة إلى فرص التدريب والأبحاث الهامة التي يقوم بها بيت.كوم حول سوق العمل بشكل منتظم. ويتوفر على الموقع حالياً أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة يومياً، من ضمنها حوالي 5 آلاف وظيفة مناسبة للباحثين عن عمل من الشباب والخريجين الجدد".

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول "البحث عن الوظيفة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال الفترة الممتدة ما بين 19 مارس/آذار وحتى 26 أبريل/نيسان 2017، بمشاركة 7,571 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وسوريا وغيرها.