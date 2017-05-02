الرياض: السعودية لن تحيد عن ربط الريال بالدولار

نقلت وكالة رويترز عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي قوله اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تحيد عن ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي.

وقال الخليفي لمؤتمر استثماري "ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جداً وما زال يفيدنا ولذا لن نحيد عنه".

وأضاف أن البنك المركزي راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية وتطورها لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يبلغ نحو اثنين بالمئة من الإجمالي.

وفي مسعى لتعزيز معدل الادخار بالمملكة، قال الخليفي إن البنك المركزي يعمل مع وزارة التعليم على غرس ثقافة الادخار بين صغار السن ومع وزارة المالية على تطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد.