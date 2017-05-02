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سياسة واقتصاد

السيسي يزور الإمارات غدا الأربعاء

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
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السيسي يزور الإمارات غدا الأربعاء
صورة أرشيفية

قالت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور الإمارات يوم الأربعاء وسيلتقي بزعمائها بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

والعلاقات بين مصر والإمارات قوية. وقدمت الدولة الخليجية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة منذ تولي السيسي السلطة عام 2014.

 

ووفق رويترز، قالت رئاسة الجمهورية في بيان إن زيارة السيسي للإمارات سوف تستغرق يومين وسيجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين "تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

 

ولم يشر البيان إلى احتمال توقيع اتفاقات اقتصادية خلال الزيارة.

 

وكان السيسي زار السعودية الشهر الماضي وعقد قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز واتفقا خلالها على تطوير العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

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