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سياسة واقتصاد

السعودية: استئناف صرف بدل الانتقال الشهري للموظفين مع الإجازات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
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السعودية: استئناف صرف بدل الانتقال الشهري للموظفين مع الإجازات

أكدت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الأمر الملكي القاضي بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أُوقفت أو عُدلت أو أُلغيت العام الماضي شمل البند السابع من القرار الذي نص نهاية العام الماضي على إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

 

وذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية إن شمول البند السابع من قرار مجلس الوزراء يأتي بالأمر الملكي الأخير، الذي تقرر من خلاله استئناف صرف بدل الانتقال الشهري عند الإجازات، إضافة للبدلات المعادة إلى وضعها السابق، ويبلغ عددها 51 من البدلات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.

 

ويستفيد من إلغاء البند السابع الملغى بأمر الملك جميع موظفي وموظفات الدولة، ولن يتم إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري لهم بدءًا من تاريخ صدور الأمر الملكي.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر يوم 22 أبريل/نيسان الماضي مرسوماً ملكياً يقضي بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في أواخر العام الماضي 2016 في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

 

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