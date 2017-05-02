غرفة دبي تعلن تأسيس مكتب تمثيلي تجاري لها في بيونس أيرس

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن خططها بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ليكون المكتب الثاني لها في أسواق امريكا اللاتينية بعد افتتاح مكتبها الأول في ساوباولو الشهر الماضي.

وجاء الإعلان خلال لقاء وفد البعثة التجارية لغرفة دبي مع نائبة الرئيس الأرجنتيني معالي جابريلا ميكيتي في العاصمة بيونس آيرس على هامش فعاليات البعثة التجارية للغرفة إلى امريكا اللاتينية التي زارت البرازيل والباراغواي والأرجنتين مؤخراً.

ورحبت ميكيتي بإعلان الغرفة نيتها افتتاح مكتب تمثيل تجاري لها في بلاده، مبديةً استعدادها لتوفير كل التسهيلات التي تسرع افتتاح المكتب، وبدء أعماله فوراً، مشيرةً إلى ان المكتب سيعطي دفعة قوية للعلاقات المشتركة نظراً لاهتمام السلطات الأرجنتينية بتعزيز الروابط التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت ميكيتي إلى ان الاقتصاد الأرجنتيني يمر بفترة إيجابية من النمو بعد الإصلاحات الأخيرة التي تعزز بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن بلادها تدرس توسيع تواجدها كذلك في مناطق استراتيجية، محددةً دولة الإمارات كمنطقة استراتيجية واقتصادية هامة للأرجنتين، مؤكدةً الرغبة في تأسيس تواجد فعال في هذه الأسواق عبر التعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأضافت نائبة الرئيس الأرجنتيني قائلة:" يمكنكم الاعتماد علينا لتسهيل كل إجراءات افتتاح مكتبكم في بيونس آيرس، ونحن مستعدون لنسمع احتياجاتكم وأفكاركم، ونذلل التحديات كي نستطيع العمل معاً لما فيه مصلحة بلادنا."

ولفتت ميكيتي إلى ان إمكانية تنظيم زيارة خاصة للمسؤولين الأرجنتينيين المعنيين بقطاع الزراعة إلى دولة الإمارات للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة الذي يشكل أحد أبرز مجالات التعاون والاستثمار بين الإمارات والأرجنتين.

من جانبه أشار ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى أن الأرجنتين تتمتع بإمكانات استثمارية هائلة وخصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعات الزراعية والغذائية بالإضافة إلى قطاع التصنيع، حيث تنظر الغرفة بإيجابية بالغة إلى السوق الأرجنتينية كوجهة متميزة للاستثمارات الإماراتية في هذه القطاعات.

ولفت الغرير إلى ان تجارة دبي غير النفطية مع الأرجنتين بلغت 692 مليون درهم خلال العام 2016، بارتفاع طفيف بلغ 1.3% مقارنة بالعام 2015، مما جعل الأرجنتين تحتل المرتبة 106 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي، مع وجود 24 شركة ارجنيتية مسجلة في عضوية الغرفة، وتعمل في إمارة دبي، معتبراً إن الرغبة والإرادة موجودة للارتقاء بهذه العلاقات التجارية وتطويرها لتحقق الآمال والأهداف المشتركة.



