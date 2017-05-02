فيديو: ما الذي سيقوله الأمير محمد بن سلمان لداوود الشريان في "الثامنة"؟

(أريبيان بزنس) - نشر كل من حساب برنامج #الثامنة الذي تبثه قناة إم بي سي وحساب قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية على موقع تويتر صباح اليوم الثلاثاء مقتطفات إعلانية من اللقاء المرتقب لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الإعلامي داوود الشريان والذي سيبث عند الساعة 8:30 من مساء اليوم أي متأخراً 30 دقيقة عن موعده.

وكان الأمير محمد بن سلمان -الذي يشغل أيضاً منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي- اشترط في وقت سابق لقبول ظهوره في برنامج "الثامنة" للإعلامي الأشهر في المملكة داوود الشريان أن يتم بث الحلقة عبر القناة الأولى السعودية وليس قناة إم بي سي السعودية الخاصة التي تبث البرنامج الأشهر في المملكة عند الساعة الثامنة من مساء يوم ثلاثاء.

#حساب_المواطن

بحسب مقطع فيديو قصير تم تداوله على العديد من الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تناول الأمير محمد بن سلمان أبرز القضايا التي تهم المملكة، وقال بخصوص برنامج (#حساب_المواطن) إن الذين يتستحقون الدعم الحكومي هم أقل من 10 مليون مواطن سعودي بـ "قليل، وأننا نحاول أن نشمل أكبر فئات ممكنة".

الإسكان خيارات متعددة

وحول أزمة الإسكان الكبيرة التي يعاني منها المواطنون السعوديون، قال الأمير محمد بن سلمان "لدينا 3 أنواع من اسلكن المجاني؛ إسكان مجاني بمئات الآلاف من السكنات، وإسكان مدعم من صندوق التنمية العقارية، وإسكان من المستثمر الرئيسي وهي الحكومة والتي تبيعه للمواطن بسعر مخفض".

"التصدي لأطماع إيران"

قال الأمير محمد بن سلمان فيما يخص إيران الخصم اللدود للمملكة "هذه منطقة المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا للخصبة لوصول المهدي المنتظر ويجب أن يسيطروا على العالم".

"اجتثاث الحوثي"

قال الأمير محمد بن سلمان بخصوص التحالف العسكري الذي تقوده المملكة منذ حوالي 3 سنوات في اليمن "سنجتث الحوثي و(الرئيس اليمني السابق علي عبدالله) صالح في أيام قليلة".

مصر والسعودية

ورداً على سؤال داوود الشريان "شفنا الإعلام المصري يقول كأن العلاقات بين البلدين كادت تنقطع"، قال الأمير محمد بن سلمان "تقصد الإعلام الإخونجي (نسبة لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في السعودية) المصري".

مكافحة الفساد

قال الأمير محمد بن سلمان لداوود الشريان "أؤكد لك أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان".