عميلة أف بي أي تزوجت من قيادي في داعش بدلا من مراقبته

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن مترجمة كانت تعمل في اإف بي آي وتتمتع بامتيازات تصريح أمني عالي السرية، قد سافرت إلى سوريا سنة 2014 وتزوجت من أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي التي كانت قد تولت مهام التحري عنه بحسب سي إن إن.

وكذبت دانييلا غرين حين أبلغت وكالة اف بي آي عن سبب سفرها ووجهتها على أنها ستزور والديها في ألمانيا، وقامت بتحذير الإرهابي الذي تزوجته بأنه قيد التحقيق بحسب سجلات محكمة فيدرالية. وتكشف قصة جرين اختراقا محرجا للأمن القومي في الإف بي آي، وهي الوكالة التي تحولت مهمتها للقضاء على المتعاطفين مع داعش في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان الألماني دينيس كوسبيرت قد تحول من مغني راب إلى مروج لأعمال إرهابية ونشط في تجنيد شباب ليصبحوا مقاتلين لداعش وكان يعرف من قبل باسم مغني الراب ديسو دوج لكنه أصبح يعرف في سوريا باسم أبو طلحة الالماني. وأشاد في أغنية بزعيم القاعدة أسامة بن لادن في أغنية، وهدد وقتها الرئيس باراك أوباما مع ظهوره في صور وهو يحمل رأسا بشرية مقطوعة.

وتلمح سي إن إن إلى أن القضية اثارت تساؤلات عن مدى مهادنة نواب وزارة العدل الأمريكية لجرين في مقاضاتها حين اكتفوا باتهامها بجنايات بسيطة ثم طلبوا من القاضي تخفيف الحكمة لقاء تعاونها وهي تفاصيل لا تزال مجرياتها في المحكمة تخضع للسرية.

وبثت شبكة CNN تفاصيل سفر غرين التي كانت موظفة متخصصة في الترجمة وعلوم اللغات حين التحقت للعمل بوكالة الـ FBI عام 2011، وتم تكليفها سنة 2014 بمتابعة ملف أحد العناصر الإرهابية، لكنها سافرت في نفس العام إلى تركيا ، ثم تواصلت مع عنصر من داعش هو ذاته الذي كانت تتابع تحركاته، لييسهل لقائه بها في سوريا.

وعقب وصول دانييلا إلى سوريا تزوجت من قيادي في داعش يدعى أبو طلحة الألماني، وهو مواطن ألماني كان قبل التحاقه بداعش، اسما معروفا في الساحة الغنائية في ألمانيا.

واستعرضت "سي أن أن" كيف تحول هذا الألماني من مغني راب إلى متطرف، اعتنق الإسلام وبايع زعيم داعش أبو بكر البغدادي. وكان أبو طلحة الألماني قد أثار الكثير من الجدل في الولايات المتحدة الأميركية، وأصدر المكتب مذكرة بحث عن دانييلا مباشرة بعد اكتشاف هروبها إلى سورية.

وشعرت دانييلا بالذنب وأحست بحجم الخطأ الذي ارتكبته لاحقا، وبعد شهر من تواجدها هناك، قررت العودة إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث اعتقلت شهر آب 2014. وأثناء التحقيق معها اعترفت غرين بزواجها في سورية، وبكل التهم الموجهة إليها، وقضت المحكمة بسجنها عامين لتعاونها مع السلطات.