السعودية ترخص لـ 19 شركة أمريكية بملكية 100%

تمنح الهيئة العامة للاستثمار السعودية على هامش الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة إن الشركات تشمل الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات على أن تلتزم الشركات بنسب توظيف السعوديين وفق المعايير الحكومية.

وينتظر أن تسهم تلك الاستثمارات في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز نمو القطاع الخاص وتوطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى، انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي ركزت على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وستصدر الهيئة العامة للاستثمار تراخيص استثمارية لكل من "سيتي بنك" للخدمات المصرفية لتقديم خدمات استثمار بملكية 100 بالمئة، وشركة "إتش بي آي" لممارسة أنشطة البيع في التجزئة بملكية 100 بالمئة، ورخصة لشركة "إيلاي ليلي" للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية بملكية 100 بالمئة، ورخصت أيضاً لشركة "جنرال اليكتريك" بيع تجزئة بملكية 100 في المائة.

كما ستمنح تراخيص صناعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بملكية 100 بالمئة لكل من شركة "بوينغ"، وشركة "كرين" العالمية ، و"الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" بملكية 49 بالمئة، إضافة إلى منح رخص استثمارية للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لشركة "الترا دريلنغ للتقنية" بملكية 75 بالمئة، وشركة "روان" بملكية 50 بالمئة، وشركة "بلس أناند أمريكا" بملكية 100 بالمئة.

وفي مجال تقنيات المعلومات والواقع الافتراضي، ستمنح شركة "أي أون" رخص لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي بملكية 30 بالمئة، وشركة "نيوتنكس" في خدمات الشبكات بملكية 100 بالمئة، وشركة "اف أي أي" لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية بملكية 90 بالمئة.

وفي مجالات الاستشارات، ستمنح رخص استثمارية لكل من مجموعة "هورون للخدمات الاستشارية" بملكية 100 بالمئة، و"إس أو إس العالمية" بملكية 95 بالمئة، و"إليكسير" للاستشارات بملكية 100 بالمئة، كما منحت شركة "كاديل للمقاولات" رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء بملكية 100 بالمئة.

ووفقاً للضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمئة، فقد نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في ثلاثة أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري في المملكة بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأمريكية وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 بالمئة.

وغداً السبت، يصل "ترامب" السعودية ضمن جولته الخارجية الأولى، وسيلقي خطاباً يوم الأحد في ثاني أيام لقاءاته، أمام أكثر من 55 حاكماً من دول عربية ومسلمة حول "ضرورة مواجهة الإيديولوجيات المتشددة" وتطلعاته "نحو رؤية سلمية للإسلام"، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في يناير/كانون الثاني.