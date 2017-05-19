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سياسة واقتصاد

رئيس سوفت بنك يلحق بترامب في زيارة السعودية لتدشين صندوق بمئة مليار دولار

أريبيان بزنس
الجمعة، 19 مايو 2017
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رئيس سوفت بنك يلحق بترامب في زيارة السعودية لتدشين صندوق بمئة مليار دولار
سون رئيس مجموعة سوفت

بعد نحو ستة أشهر من زيارة ماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك لقصر دونالد ترامب في مانهاتن والتي أبهجت المستثمرين، من المنتظر أن يلحق أغنى رجل في اليابان بصديقه ترامب في زيارة السعودية مع قيام الرئيس الأمريكي بأولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه.

يسافر سون، رئيس مجموعة سوفت بنك اليابانية، وفقا لرويترز، إلى الرياض مطلع الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يعلن عن إتمام أول جولة تمويلية لما سيكون أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، والمدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي وابل.

 

ويتزامن ظهور سون في العاصمة السعودية والتدشين المتوقع لصندوق رؤية (فيجن) البالغة قيمته 100 مليار دولار مع زيارة ترامب للمملكة، إحدى محطات جولته التي تشمل أيضا إسرائيل وبلجيكا وإيطاليا.

 

ويصف سون الصندوق بأنه ضروري لاستعداد سوفت بنك للتدفق الشديد للبيانات، والذي يتوقع الملياردير الياباني حدوثه في وقت يتزايد فيه إضفاء الطابع الرقمي على الاقتصاد العالمي.

 

وقال سون في فبراير شباط "صندوق رؤية يضع إطار عمل لسوفت بنك للنمو خلال المئة والمئتين والثلاثمئة عام القادمة... السنوات العشر المقبلة ستكون الوقت المناسب لي كي أضع الخطة موضع التنفيذ بينما أجهز من يخلفني."

 

وكان سون من أوائل المليارديرات والقادة الآسيويين الذين أثنوا على ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني بعد حملة ركزت بقوة على الأمن الوطني وحماية الوظائف الأمريكية.

 

ولا توجد تفاصيل كثيرة عن تعهد سون لترامب باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة وتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة لكنه يتماشى مع وعود ترامب الانتخابية بتعزيز نمو الاقتصاد عبر إبرام صفقات مع شركات منفردة بدلا من الاتفاقات التجارية المعقدة.

 

وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك بعد اجتماع سون في ديسمبر كانون الأول مع ترامب والإعلان عن استثماره.

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